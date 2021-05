Ya no será necesario un año trabajando para crédito Infonavit

Una precalificación con un mínimo de mil 080 puntos, pero ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando son algunos de los cambios más significativos en el nuevo sistema de puntaje del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Tener la casa que quieres será más fácil con el nuevo sistema de puntos del Infonavit. Ahora tomaremos en cuenta más elementos que te darán mejores oportunidades para cumplir los requisitos y obtener un financiamiento”, resalta un comunicado compartido por Infonavit Chihuahua.

Se detalla que con este nuevo sistema, para solicitar un crédito se necesita un mínimo de mil 080 puntos y ya no los 116 del esquema anterior; sin embargo, “no significan más requisitos, sino que ahora Infonavit tomará en cuenta más factores para evaluarte y ya no solo tu edad, salario o tu ahorro en la Subcuenta de Vivienda, ese dinero que has reunido a lo largo de tu vida laboral con las aportaciones de tu empleador”.

Por ejemplo, si la empresa en la que se trabaja cumple en tiempo y forma con sus responsabilidades, y el trabajador cumple puntualmente con tus abonos “chiquitos” con otras instituciones o las mensualidades de la tarjeta de crédito, conseguir un crédito puede ser más fácil.

Los cambios más importantes en este nuevo sistema son: la precalificación será con un mínimo de mil 080 puntos; se evaluará tu reporte de crédito; se tomará en cuenta el cumplimiento de los empleadores; ya no será obligatorio tener un año continuo trabajando; y se evaluará la estabilidad laboral.