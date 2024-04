¡A bailar! Presentará "Perico Padilla" el show “Summer Tenis Party” en Chihuahua capital

Uno de los DJ y productor bastante conocido en la ciudad de Chihuahua es Federico Padilla, quien tiene programado el concierto “Summer tenis party” el día 29 de junio próximo en en Centro de Exposiciones y Convenciones donde la música principal que podrán escuchar los asistentes esa noche serán de la década de los 80, 90 y 2000, a este evento puedes asistir lo más cómodo que puedas como bermuda, sobrero y de tenis para que puedas bailar toda la noche

Cabe mencionar que Federico Padilla ya ha realizado diversos conciertos de este tipo en varios centros de espectáculos de la ciudad los cuales han resultado un éxito, ya que logra agotar boletaje y el público que llega asistir sale completamente satisfecho, así lo han dicho y lo demuestran a través de videos en vivo que transmiten en sus redes sociales, donde se puede apreciar que realmente están bailando y gozando una noche de ambiente.

Claro está los hits de ese tiempo serán el ingrediente principal como: “Thriller”, “Like a virgin”, “Girls Just Wanna Have Fun”, “(Just like) Starting over”, “Physical”, “I want to break free”, “Nikita”, “Total eclipse of the heart”, “La isla bonita, “Cruz de navajas”, “Cuando seas grande”, “La puerta de Alcalá”, “La vida loca”, “Fiesta en América”, “La conga”, y muchos más.

Seguramente te hará recordar los años maravillosos que tuviste en las discos que había en esa época como: “Palladium”, “El Morelos”, “La Posada del Rey”, “El Cubo”, “El Boomerang”, “El Ruidoso”, “Ostería”, “El Tierra Blanca”, “El Sahara”, “La Mina”, “El Eclipse”, “La Fuente”, “El Boehringer 747”, “Chihuahua Charlie”, “El Nevada”, “La Taverna”, “El Old Town”, “La Fragata”, “La Caldera”, “El Zulu”, “El Aristos”, “El Metrópoli”, “El Private”, entre otros más.

Foto: Facebook @Perico Padilla Oficial

Trayectoria de Perico Padilla

Conocido por su nombre artístico “DJ Moov”, y también por su apodo “Perico Padilla”, el chihuahuense ha llevado la música electrónica a nuevas alturas con su estilo único y su pasión por la música, desde sus primeros días en la industria de la música, Perico Padilla fue un nombre familiar en una de las discotecas más famosas que tuvo la ciudad de Chihuahua.

A lo largo de su carrera, ha actuado en algunos de los escenarios importantes de la República Mexicana compartiendo escenarios con DJ y artistas como: Plastilina Mosh, Kinki, Andres Mijangos, Infected Mushroom, DJ Diamond, entre otros, dejando a la audiencia sin aliento con su habilidad para mezclar y su vibrante energía en el escenario.

A medida que su carrera ha evolucionado, dentro de este arte encontró su verdadero amor en el género house; su influencia más fuerte dentro de la música electrónica a lo largo de los años ha sido innegable, y su estilo distintivo ha sido una de sus pasiones dentro de la industria.

Actualmente, Perico Padilla tiene su propio proyecto y show llamado “Retromaía” donde lleva a su audiencia en un viaje musical a través de las décadas de los 80, 90 y 2000; además de su trabajo como DJ, también ha trabajado en la televisión nacional e internacional junto a Omar Chaparro y ha producido su propio programa de radio llamado “Love the Mix”, donde no sólo tiene sus propios canales, sino que también cuenta con su propio sitio web oficial llamado lovethemix.mx.

En este portal pueden encontrar todos los canales y redes sociales de Perico Padilla en un solo lugar, lo que permite a sus fans mantenerse al día con sus últimos proyectos y presentaciones y quien se caracteriza con su estilo distintivo y su energía en el escenario, y hoy en día continúa creciendo como artista dentro de la radio, redes y escenarios.

Si deseas asistir puedes conseguir los boletos y hacer reservaciones al número telefónico 614 197 8790, preventa $250.00 hasta el 15 de mayo, general $300.00.