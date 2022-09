Abracadabra 2 invoca la unión femenina

A 30 años de haber aterrorizado al pueblo de Salem durante la noche de Halloween, las brujas de Abracadabra regresan en una secuela que se desarrolla en la época actual, y conlleva un mensaje de unidad femenina.

“Hablamos mucho de la hermandad, y de confiar en la otra”, señaló en conferencia de prensa Bette Midler, quien da vida a Winifred Sanderson. “Las cosas han cambiado para las mujeres, pero no ha sucedido lo suficientemente rápido, estos personajes son positivos para nosotras, de una manera un poco extraña.

“Primero, son extremadamente divertidas, algo que a veces a las mujeres no se les permite. Y son intensamente leales una a otra, aunque hay una amplia gama de emociones por las que atraviesan. De alguna manera su vínculo es muy fuerte, en cualquier situación donde las mujeres están juntas, esa hermandad es muy importante”, agregó la actriz.

La cinta sigue los problemas que se desatan en Salem, luego de que dos jóvenes accidentalmente reviven a las hermanas Sanderson (interpretadas por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy).

Sorprendidas por haber resucitado inesperadamente, las brujas harán todo lo posible por obtener el máximo poder, y saldar una cuenta pendiente que tienen con la familia Traske, desde 300 años atrás.

“No dudamos de nuestras ideas y las cosas que deseamos hacer. Somos muy de ‘esto se debe hacer, y lo vamos a hacer’, aunque sea comer niños”, señaló Kathy. “Cualquiera que sea nuestra misión no nos cuestionamos”.

Un homenaje a su predecesora

El proyecto contó con la dirección de Anne Fletcher (La propuesta, 27 bodas), quien aseguró que su principal objetivo con este nuevo guión es celebrar el legado que dejó la primera película en los años 90.

Algunos de los fanáticos expresaron su tristeza al notar que ni Billy Butcherson ni Thackery Binx se mencionan en el comunicado de prensa que anuncia la película secuela / Foto: Cortesía | @betaseries.com

“La misión en general es la historia, y honrar la primera película con esta secuela. Quería asegurarme que estoy rindiendo tributo a estos personajes para los fans, y trayéndolos a nuevas generaciones”.

Asimismo, se refirió a las escenas musicales que forman parte del desarrollo de la trama, y explicó que en esta ocasión tuvieron como objetivo aportar elementos a la narrativa.

“Los números musicales están ahí para la historia. No sentí que pudiera competir con I Put A Spell On You (tema central de la primera cinta), así que no lo intenté y me enfoqué más en aprovechar las canciones para la trama de esta película”.

Además de las tres protagonistas, Doug Jones también regresa para dar vida a Billy Butchersonn, un zombie que es obligado a interrumpir su eterno descanso, cuando Winifred lo saca de su tumba para ayudarlas a salirse con la suya.

El actor precisó que no hubo necesidad de estudiar demasiado el papel, pues ya lo llevaba en la sangre, y agradeció que le hayan permitido continuar y profundizar en la historia de este personaje que atesora tanto.

“Yo fui un zombie antes de que los zombies fueran cool”, comentó entre risas. “Además no comía cerebros, lo único que quería era regresar a dormir eternamente y que me dejaran en paz. Era torpe y divertido, y encajó perfectamente con la personalidad de las hermanas”. Abracadabra 2 se estrena este jueves en la plataforma Disney Plus, es apta para todo público.