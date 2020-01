Activa su plan B

Todos los actores deberían tener un plan B, dijo a Gossip Natalia Guerrero, quien junto a Edsa Ramírez invade las plataformas digitales desde el 8 de enero con su podcast “Mujeres tenían que ser”.

“Empezamos hace seis meses, teníamos ganas de hacer un proyecto juntas con nuevo contenido (…), a veces estás trabajando tres años seguidos sin parar y luego no cae algo que realmente quieras hacer. Y la verdad cuando nos dimos cuenta que llevábamos ya seis meses sin trabajar, pues vamos a hacer algo, no podemos estar esperando que nos llamen. La vida nos puede sorprender y convertir esa opción B en A”, justificó.

“Los podcast apenas están empezando a pegar en México, en Estados Unidos están más posicionados. Para nosotros fue una gran oportunidad poder crear un producto diferente donde podamos empatizar con la gente que nos escucha, mostrándonos lo más reales posible y trayendo a la mesa invitados que nos cuenten sus experiencias, luchas, obstáculos y fracasos que viven buscando sus sueños”.

La semana pasada, por ejemplo, Daniela Luján les platicó sus experiencias de ser actriz desde pequeña. Y esta semana el invitado será Arturo Hernández, quien en “Los supercívicos” encontró la forma de expresarse haciendo experimentos en la calle, exponiendo en YouTube las “guarradas” de los mexicanos.

También hablarán con una sicóloga sobre ansiedad y depresión; el punto de vista de una chava que no quiere ser mamá; el proceso del envejecimiento a cargo de una dermatóloga; y otros interesantes tópicos.

“Tenemos diez temas esta primera temporada y ya estamos armando la segunda para lanzarla próximamente”, señaló.

Cada episodio dura de 40 a 50 minutos y se transmite los miércoles por iTunes, Spotify y TuneIn, “mucha gente todavía no ubica bien qué es un podcast y pregunta a qué hora lo puede escuchar. No, es como el Netflix de la radio, lo puedes escuchar cuando tú quieras, a la hora y las veces que quieras, está padrísimo”.

Y suben un resumen en sus redes sociales @mujerestenianqueser para que también las puedan ver, es un producto para jóvenes de 25 a 40 años.

Y aunque por el nombre pareciera un programa feminista, aclaró que no comulgan con esa idea e invitan por igual a mujeres y hombres.

Pero si bien tiene este plan B, precisó que lo suyo es la actuación, “no podría hacer otra cosa, esto es complementario y me ha encantado poderlo combinar. Justo enero y febrero es etapa de casting, espero que se concreten proyectos interesantes para este primer semestre. Me encantaría hacer teatro y alguna serie fuerte”.

Con su belleza y estatura, la guanajuatense bien podría haber sido Nuestra Belleza o Miss México, pero “nunca me llamó la atención, no me vi ni le busqué por ahí. Sí, claro, por lo altota siempre me dicen que hubiera concursado, pero cero, nunca”, subrayó.

Luego de estar haciendo villanas, “El vuelo de la victoria” (2017) le ofrece un papel diferente, “era un personaje muy fuerte, la mamá de Paulina Goto (me aumentaron la edad como 15 años, ella tiene 28 y yo 32). Fue un gran reto, una oportunidad de sacarme esa imagen de villana y me gustó muchísimo. Disfruto mucho llorar en escena, Cecilia no paraba de llorar todo el tiempo. Pero las villanas son las villanas, no hay nada que disfrute más que ser villana”.

