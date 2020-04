Adriana Torrón se quiere, y lo prueba viviendo

Además de atender en línea sus estudios de nivel medio, que está por terminar, Adriana Torrón trabaja desde su casa en Santo Domingo en sus próximos temas, luego de estrenar en febrero su segundo sencillo “Me quiero más”, cuyo video en YouTube ya se acerca a las 800 mil visitas.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“Lo escribimos unos amigos y yo, quería transmitir algún mensaje a esos jóvenes que hoy en día no se sienten conformes consigo mismos, que están pasando por bullying o por una etapa difícil en su vida, que pudiera subirles el ánimo y la autoestima. Quería también identificarme con la canción porque el mensaje es algo que estoy viviendo hoy en día, valorarte a ti misma, ahora que estoy empezando esta carrera tengo que manejar eso de la timidez, inseguridades y todo, me ayuda bastante”, dijo a Gossip.

La cantante dominicana de pop urbano, de sólo 17 años, lanzó en agosto de 2019 su tema “Loquita por ti”, el primero que escribió y desde ahí ha estado trabajando para mejorar en la composición.

“Canto desde que tengo conciencia, desde chiquitica me ha gustado la música, siempre ha sido mi sueño ser cantante y artista. Ahora mismo estoy en el colegio, me gradúo en junio, pero esto es lo que quiero, estudiar música, sea producción, performance, no sé”.

Y en esta aventura cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, quienes fueron los primeros en darse cuenta que la música es lo suyo.

Por último comentó la situación en su país, “todo el mundo está en cuarentena, los supermercados están vacíos, ya no hay nada, la cantidad de infectados es cada vez más alta, pero por mi lado bien, como puede ser. Hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando y la única manera de pararlo es quedarnos en casa, lo primero es tener paciencia, porque esto va para largo, pero va a parar en algún momento”.

Te recomendamos:

Ráfagas --Sigue el jaloneo entre dos diputados --La Torre logra reforma, adiós luz amarilla --Intentan sumarse más a Morena

Local Sin cautela, jóvenes exhiben privacidad