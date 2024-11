¡Agéndalo para el 2025! Viene a Chihuahua la agrupación “La Santa Cecilia”

Entre la gran gama de géneros musicales que existen, como el bolero, la cumbia y la bossa nova, podrás disfrutar el próximo 14 de febrero de 2025 en el Foro Cultural Don Burro a la banda mexicoestadounidense “La Santa Cecilia”. El concierto está programado para las 21:00 horas y es solo para mayores de edad. Además, puedes sorprender a tu pareja regalándole la experiencia de este evento musical para el Día de los Enamorados.

Este proyecto musical nació en 2007, y desde entonces la agrupación se ha consolidado tanto en México como en Estados Unidos, gracias a su discografía que incluye álbumes como: Noche y citas, El valor, Treinta días, Algún día nuevo, Buenaventura, Amar y vivir, La Santa Cecilia, Quiero verte feliz y Cuatro copas. Cabe destacar que ganaron el Grammy en 2013 en la categoría "Mejor Álbum de Rock Latino, Alternativo o Urbano".

Foto; Facebook @La Santa Cecilia

Actualmente, los integrantes de “La Santa Cecilia” son: Marisol "La Marisoul" Hernández, José "Pepe" Carlos, Miguel "Oso" Ramírez y Álex Bendaña, quienes vienen dispuestos a deleitar a sus fans de Chihuahua con lo mejor de su repertorio musical.

Algunos de los títulos de sus canciones son: Ice el hielo, Ingrata, México americano, Volver a los 17, Nunca más, Me verás, Como Dios manda y Viento. Estas mezclan los géneros ya mencionados con otros como el rock, soul, R&B, ska, jazz e incluso klezmer.

Por otro lado, cabe recordar que Marisol "La Marisoul" estuvo recientemente en la capital como parte del Festival Internacional Chihuahua y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua. Junto a Eugenia León, Ely Guerra, María León y Ofelia Medina, ofrecieron un espectáculo titulado Chavela y sus mujeres en el parque El Palomar.

“La Santa Cecilia”, nombrada así en honor a la patrona de los músicos, se formó en 2007 como un sexteto. Los miembros fundadores fueron la guitarrista Gloria Estrada, el acordeonista y requintero Pepe Carlos, el bajista Álex Bendaña, el percusionista Miguel "Oso" Ramírez, el baterista Hugo Vargas y la vocalista principal Marisol "La Marisoul" Hernández.

Los miembros de la banda nacieron o fueron llevados a los Estados Unidos cuando eran muy jóvenes. Aunque todos crecieron con música latina tradicional en sus hogares, también estuvieron expuestos a los sonidos de la cultura pop estadounidense y otros géneros musicales del mundo, presentes en la radio y en los barrios.

El grupo lanzó su EP debut homónimo en 2009. Su segundo EP, Noche y citas, fue lanzado en 2010 y recibió elogios de la crítica, iniciando así algunas giras por México y, eventualmente, por toda América del Norte. Su siguiente producción incluyó cuatro versiones y una canción original; las versiones abarcaron desde Tainted Love de Gloria Jones y One de U2 hasta Love Came Here del fallecido Lhasa de Sela y Viento de Caifanes, demostrando no solo su versatilidad sino también su compromiso con una variedad de estilos musicales.