Águeda Lozano inaugura nueva expo en Monterrey

Águeda indicó que le puso el título de “El tiempo de las horas” porque son horas de toda la vida y sus horas ya cumplieron 75 años.

Serán 18 pinturas y cinco esculturas de acero inoxidable las que se exhibirán durante tres semanas.

“Nunca he trabajado por temas, sino por emociones, la percepción de momentos de la vida. No trabajo con ideas, que es lo que critico desde los años 70, esos fenómenos los conocí en Francia, cómo las artes plásticas han sido un recipiente hasta de siquiatría, podría decir, se salen absolutamente de la disciplina de lo sensible y viene una idea de impresionar al público, un exhibicionismo. Lo mío no, podría considerar que mi obra es de contemplación”, aclaró.

La tierra llama

Hablando de contemplar, Águeda pinta actualmente el paisaje de Cuauhtémoc, “a donde voltees está el horizonte, no hay edificios grandes, están los cerritos chiquitos y lo demás son los cerros azules, son unas perspectivas extraordinarias”.

