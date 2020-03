Airam García revela esta noche en libro historias e histerias suyas

Luego de una exitosa presentación de su libro en CDMX, Airam García Cárdenas trae a la tierra que la vio nacer sus “Historias e histerias. Anecdotario de una mujer imperfecta”, hoy a las 19:00 horas en Trasviña y Retes 1316, San Felipe, con comentarios de Elena Almeida, Herón Lemus y Germán Orrantia, directivos de Toastmaster.

“Participé en un taller de escritura autobiográfica (DEMAC) y la maestra nos dijo que si teníamos ganas de escribir más lo hiciéramos. Durante la preparatoria siempre tuve facilidad para la escritura, me gusta leer, gané concursos de ensayo y cuento, para mí fue fácil conectar a través de relatos de mi vida”, contó Airam a Gossip.

“Toca desde la infancia, mi percepción de mi entorno familiar, me gusta recalcar eso porque no podemos decir que tenemos la verdad absoluta, a final de cuentas todo es del color del cristal con que miras. En mi caso fue como lo conecté en ese momento al recuerdo de mi infancia, mis padres, cosas que se fueron presentando. No son histerias dramáticas o conmovedoras, básicamente son cosas interesantes que me han pasado”, comentó.

Airam se dedica a las Relaciones Públicas, pero siempre ha estado involucrada en el yoga, la meditación, terapias alternativas y hace un año se certificó como maestra y life coach en la filosofía de Louise Hay y ofrece talleres de desarrollo personal.

Publicó su libro primero en Amazon Kindle y después imprimió mil ejemplares de manera independiente, no sin antes registrar los derechos de autor y actualmente lo está promoviendo.

El próximo 25 de mayo recibirá un reconocimiento en Argentina, por su novela de búsqueda espiritual “Ella profeta”, que también publicó en Amazon Kindle.

“Siempre quise escribir un libro, o muchos, me gusta mucho la comunicación en general, tengo redes sociales, hago Facebook Life, pero escribir es algo especial. Cuando terminamos el taller vi que era bastante como para publicar, primero pensé quién va a querer leer cosas de mi vida; luego, qué pena, van a saber cosas de mi vida; después, vamos a ponerlo ahí a ver qué pasa. Me tardé como tres meses en subirlo a Kindle, pero mis amistades empezaron a preguntar cuándo lo imprimiría”, dijo.

Cuando lo presentó en CDMX le fue tan bien, que además de que algunas mujeres se identificaron, una editorial le propuso promover sus libros.

Síguela en Facebook e Instagram como Airam Garca, y en su página www.airamgarcia.com, donde abrirá una sección para que las mujeres cuenten una historia o una histeria y mensualmente leerá una en sus redes sociales.

“Para que se vayan quitando la vergüenza de publicar, es muy valioso lo que tenemos que contarnos unas a otras. Fue muy revelador darte cuenta cómo a pesar de ser tan diferentes en formación de vida, estudios, trabajos, siempre terminas aprendiendo mucho e identificándote con la otra. Quiero fomentar esta dinámica con mis seguidores y voy a donar un porcentaje de mi libro a una asociación civil que apoye a mujeres”.

