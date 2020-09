Al maestro con cariño

El Festival de Arte Nuevo (FAN) 2020 rinde homenaje al guitarrista y compositor Marco Aurelio Alvírez (1972-2020), con el recital “Paisaje sonoro”, a cargo de Fiesta y Sotol, este viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas, en vivo desde Cervecería El Gardenia.

El cuarteto de guitarras Fiesta y Sotol está integrado por Lupino Caballero, Raúl Corral, Jesús Flores y Carlos González, quienes interpretarán piezas que exploran las cualidades sonoras de este instrumento.

Cuatro jóvenes músicos orgullosamente chihuahuenses, dedicados a difundir la música mexicana en algunos de sus muy variados estilos.

El repertorio que manejan, totalmente instrumental y apegado a la tradición de la música clásica, o también llamada música culta, incluye boleros, danzones, sones y otros géneros de diversas regiones del país.

Marco Aurelio Alvírez Rosas, originario de CDMX y graduado del California Institute of the Arts, fue director del Conservatorio de Música de Chihuahua (2004-2011). Estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musicales Tlamatine y la Royal Board Associated Schools of Music of London.

Sus obras fueron interpretadas por la Sinfónica de Camagüey (Cuba), Orquesta Sinfónica de la UACh, Orquesta de Cámara y Orquesta de Guitarras del Conservatorio; así como en Estados Unidos, Holanda, Honduras, Paraguay y Rusia.

Y músicos como Zoran Dukic, Juan Carlos Laguna y Víctor Pellegrini han tocado sus creaciones de guitarra.

Fue miembro del ensamble de guitarras Contrastez y solista con las orquestas Filarmónica de Toluca, Filarmónica del Estado y Sinfónica de la UACh.

