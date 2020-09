Alejandra Robles Gil víctima de las “mentiras”

Con una producción sumamente cuidada, al mando de Giselle González, “Imperio de mentiras” inicia hoy por Las Estrellas, de ello habló Alejandra Robles Gil, quien interpreta a María José Cantú en esta versión mexicana de la serie turca “Kara Para Aşk” (Amor y dinero).

“Cada detalle está hecho con delicadeza, es una gran historia de amor y suspenso, se van a identificar con los personajes porque son muy reales y humanos”, dijo la actriz a Gossip.

“Majo” es la más chica de tres hermanas, quien a partir de un secuestro se descubre a sí misma.

“Fueron muchísimos retos, hicieron un set que me ponía en un mood depresivo y vulnerable, agradecí mucho que fuera real, que estuviera oscuro, que oliera a polvo, para hacerme más fácil entrar en una situación tan complicada y extrema”, explicó.

El elenco ha hecho un gran equipo del que Alejandra toma ejemplo, “admiro mucho a Susana González, cada escena que tengo con ella es una escuela de actuación, aprendo muchísimo; Angelique Boyer es súper generosa, dedicada, muy estudiosa y se le agradece en el set; Lety Calderón me ha dado muchos consejos, el hecho de que me platique cómo era todo antes me enseña mucho”.

Por otro lado, aunque no se dedica a ello, se siente atraída por el canto, especialmente el pop y las rancheras.

“Yuri se me hace una chava muy talentosa, de Carlos Rivera me encantan sus letras, es una voz que enamora”.

Alejandra es madre de dos bebés, “me gustaría que aprendieran que lo más importante es que sean ellos mismos y sepan que siempre los voy a amar y respetar. Que nunca dejen de luchar por sus sueños, ni permitan que alguien les diga no”.

Por último, ante la cancelación de festejos del 15 de septiembre por la situación de salud, señaló que “tenemos que adaptarnos, una vez en la vida que celebremos con los nuestros, ahorita nos estamos cuidando para ver a nuestras familias con la cuarentena, eso hace que valoremos más el tiempo y las personas con las que compartimos cualquier fecha, incluida esta”.

