¿Alfredito Olivas se retira? esto dijo en un palenque: VIDEO

Alfredito Olivas, cuyo nombre completo es José Alfredo Olivas Rojas, es un cantante, acordeonista y compositor de música norteña nacido en Ciudad Obregón, Sonora. A lo largo de su carrera musical, ha escrito más de mil canciones y lanzado siete álbumes de estudio, además de numerosos sencillos que han sido un éxito dentro de los seguidores del género regional mexicano.

Conocido también como El Patroncito, a partir de una de sus canciones lanzada en el 2011, Alfredito ha estado pensando en retirarse definitivamente de la industria musical desde hace ya un tiempo, quizá debido a agresiones armadas sufridas por él y su familia, como la ocurrida a su hermano en abril de 2021.

A lo largo de su carrera, Alfredito Olivas ha sido víctima de agresiones en su contra. Foto: Archivo | El Sol de Irapuato

En aquella ocasión, el hermano del cantante grupero fue asesinado junto con su familia en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando se desplazaban en su camioneta de lujo sobre el periférico; su vehículo recibió más de 25 impactos de bala, que acabaron con la vida del conductor, su esposa, y el hijo de ambos, quien contaba con apenas ocho meses de edad.

Alfredito Olivas sufrió un atentado en Parral

Durante un concierto llevado a cabo el 28 de diciembre del 2015 en Hidalgo del Parral, el cantautor fue agredido a balazos por los asistentes. El atentado sucedió cuando Alfredito cantaba su éxito "Así es esto", y se inclinó para tirar su chaqueta a una mujer que acudió al evento, momento en que el novio de aquella, junto con otros dos acompañantes, sacaron sus armas de fuego y dispararon en 24 rondas, hiriendo al músico en el lugar.

Testigos del ataque, refieren que Alfredito Olivas habría dirigido varios piropos hacia la novia del agresor, quien terminó por disparar en un ataque de celos; no obstante, no es la única ocasión en que el cantante ha sido víctima de agresiones, y algunos opinan que esto podría deberse también al contenido de sus canciones, que incluyen los llamados narcocorridos.

Seguidores de Alfredito Olivas en Puebla escuchan sobre su posible retiro

En fechas recientes, un anuncio dirigido a sus seguidores durante un concierto en Puebla ha causado preocupación, pues Alfredito dio a entender que su retiro podría estar más próximo de lo que muchos creen. El mensaje fue compartido a través de videos en redes sociales, donde incluso, revela que ya ha hablado sobre el tema con su equipo de trabajo.

Alfredito Olivas se retira de la música??? pic.twitter.com/Npud4Kt6G2 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

"Pero ustedes no están pa' saberlo ni yo pa' contarlo, pero son cosas que me afloran el pecho, me aflora... y por eso es que me quiero retirar a la chin..., ya no quiero cantar, hasta que Dios de licencia y se lo digo aquí a mis muchachos y se lo digo a todo el mundo", es parte del mensaje de Alfredito Olivas.

Por supuesto que las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar, aludiendo los posibles motivos del intérprete para dar por terminada su relación con el mundo del espectáculo, sin embargo, muchos coinciden en que se debería a que Olivas aún no ha logrado superar la trágica muerte de su hermano, siendo ese el "dolor" que aflora en su pecho.

