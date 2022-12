Allisson Lozz sufre una recaída en su salud mental tras regreso a México

La exactriz y excantante de Chihuahua Allisson Lozz tuvo una recaída en su salud mental al regresar hace algunos días a México, quien había revelado que desde los 11 años sufre de diferentes enfermedades, ello debido al estrés a la que era sometida por las exigencias que se le pedían cuando trabajaba en la televisión, por lo que ahora enfrente de nuevo depresión y ansiedad.

En las redes sociales escribió el siguiente texto: “Dejaron de darme miedo las multitudes y logré volver a salir adelante... aunque tengo recaídas cada mes, pero nada que me haga sentir como antes... hasta ayer. No recordaba cómo era sentir todo eso junto y haciendo retrospección, nos dimos cuenta mi esposito y yo que la falta de rutina y de mi espacio en casa por mi mudanza a México me ha afectado más de lo que creíamos”, explicó.

Gossip Henry Cavill es nombrado como el hombre más guapo del 2022 ¿Quiénes más están en la lista?

También había señalado en entrevistas anteriores con diversos medios de comunicación: “Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”, expresó.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña... desde mis 11 años aproximadamente y el retirarme de mi trabajo a los 16 años me ayudó ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales. Mis síntomas eran, entre muchos, no poder ver a nadie, me faltara el aire, mil pensamientos desorganizados, sólo querer dormir para no pensar, migraña y mucho dolor de cuerpo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Su retiro de los reflectores fue cuando tenía 16 años, aunque, señaló, que fue una decisión muy difícil eso le ayudó en su salud, se fue a vivir a Estados Unidos, entre otros cambios que hizo la joven fue integrarse a otra religión; también contrajo matrimonio en el 2011 con una persona que no pertenece al medio artístico con quien procreó dos hijas, London Rose y Sidney Allison.

Ella inició su carrera artística al participar en la primera edición del reality show musical infantil Código FAMA, asimismo, formó parte de algunas telenovelas de Televisa como: “Alegrijes y rebujos”, “Misión SOS”, la telenovela “Al diablo con los guapos”, “En el nombre del amor”, por mencionar algunas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Fue a finales de agosto del año 2007, con 15 años, cuando protagoniza su primera telenovela como estelar juvenil, la cual se tituló “Al diablo con los guapos” bajo producción de Angelli Nesma Medina, telenovela donde también interpretó el tema musical al lado del grupo mexicano K-Paz de la Sierra, compartiendo créditos con Eugenio Siller, Altaír Jarabo, César Évora y Laura Flores.

Actualmente ella trabaja en una compañía internacional de productos de belleza donde es directora senior y consultora de ventas de la marca; trabajo del cual se dice encantada, aclarando que no desea regresar al espectáculo y que sus hijas, de igual forma, no quiere que sean parte de la industria de la farándula.