Álvaro Díaz y Cazzu juntos, pero no revueltos

Luego del éxito de “GT Sport”, en colaboración con Caleb Calloway, el rapero puertorriqueño Álvaro Díaz lanzó recientemente “Deportivo” junto a la rapera argentina Cazzu.

El nuevo sencillo sigue un tema similar a su álbum inspirado en carreras automovilísticas “San Juan Grand Pix” y muestra su ingenio cuando se trata de inspirarse en el mundo que lo rodea y aplicarlo a su oficio.

Antes de “GT Sport”, Álvaro lanzó su EP “La ciudad de los niños tristes”, cuyo sencillo “Reina Pepiada” acumuló 1.7 millones de reproducciones; y “OK”, junto a Papi Sousa. Con este EP, Álvaro cimentó su capacidad visionaria de crear música lúdica, dinámica y cautivadora que resonará con la audiencia de la música latina de hoy en día.

También se nota la fuerza de su musicalidad en “Mera” junto a Dalex, que acumuló más de 15 millones de vistas, en el EP debut de Tainy, “The kids that grew up on reggaeton”.

La capacidad y habilidad de Álvaro para contar una historia a través de la prosa musical le ha valido el reconocimiento de los críticos como uno de los cinco artistas más creativos del rap latino y ser galardonado en la categoría “Canción Urbana Tropical” en los Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, por su colaboración con N'Klabe en el éxito de verano de 2019 “Tranquila bebe”.

Además de componer, producir y cantar su música, crear y colaborar frecuente en sus propios videos, Álvaro tiene su propia línea de accesorios: LV CIUDVD, en la que marca las últimas tendencias de la moda.

Álvaro Díaz es líder de la música urbana, que comenzó a revolucionar junto con Myke Towers y Bad Bunny desde mediados de la década de 2000, llevándola a otro nivel: lo suyo no era reggaetón ni hip hop, fue más bien el nacimiento de una escena en la que lo que lo importante era la innovación.

