Amanda Miguel y Ana Victoria anuncian segundo concierto en el Auditorio Nacional

Amanda Miguel y su hija Ana Victoria se encuentran en la Ciudad de México para anunciar el segundo concierto que brindarán en el marco de su gira Siempre te amaré Tour, el próximo 25 de mayo, para el cual esperan lograr otro sold out en el Auditorio Nacional y se harán acompañar nuevamente de la presencia de Diego Verdaguer a través de un holograma.

“Todas mis canciones que grabé en mi vida, no son inventadas para vender o pegar; tienen un concepto de vida real y dicen cosas que cualquier mujer siente y vive, por eso mis letras, mi música y quién es Amanda Miguel ha dejado una huella en todos”, dijo la cantante, quien además anunció que prepara un audiolibro biográfico.

LANZAN NUEVA MÚSICA

Amanda Miguel también informó que está grabando un nuevo álbum, mientras espera que, si en un momento autoriza la bioserie de Diego Verdaguer, “será algo que no sea amarillista, porque en ese aspecto siempre he sido muy cuidadosa, no me gustan cosas exageradas o que causan daño. Nuestra historia de amor es algo maravilloso con muchas cosas bellas que podemos contar y a la gente le va a gustar”.

En tanto Ana Victoria desde este viernes 19 colocó en las plataformas virtuales de música su nueva canción Penumbras, que es una melodía que en su momento grabó Diego Verdaguer y ahora ella le está dando su toque y estilo.

“Es un tema de Sandro de América. Yo lo conocí en voz de mi padre en su álbum Inolvidable y siempre tuve ganas de grabarla e hice una selección para homenajear a mi padre.

"Con Penumbras, el propósito no es engancharme de sus éxitos, sino engancharme de canciones que él me mostró a mí que siempre me fascinaron. La letra por naturaleza es muy sensual, muy rica en sonido, logramos un video muy fino, muy bonito. El tema de la sensualidad es algo que con la edad, con la madurez, con la maternidad, empiezas a descubrir con más libertad”, informó Ana Victoria.

Tanto Amanda Miguel como Ana Victoria hablaron también de la producción de música regional mexicana que grabó Diego Verdaguer a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

“Con Maribel hablamos como amigos creo que esos momentos se dan naturales y será una decisión de su familia, si quieren dar a conocer esa música que es hermosa, es la decisión de ella como mamá. Es la única novedad que tengo, no ha habido cambios”, explicó Ana Victoria.

“Hay tiempos para todo. Si es algo que tiene que salir va a salir. Es demasiado hermoso lo que se hizo. Diego lo cuidó mucho, Diego lo amaba, así como todas las producciones que hizo mi esposo, que son una maravilla, a él también lo cuidó”, agregó Amanda.