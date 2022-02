Amanecí otra vez entre tus brazos... ¿La canción que fue escrita para Lucha Villa?

Hablar de Lucha Villa es hablar de talento, de belleza y de mucho carisma; "La grandota de Camargo", "La reina de los palenques" o "La ronca de Chihuahua", como muchos la conocen, son algunos de los nombres que nuestra paisana se ganó a lo largo de su trayectoria artística.

A pesar de que ahorita ya se encuentra en el retiro, su música y sus interpretaciones en los palenques y en el cine perdurarán para siempre en la memoria de los mexicanos, la chihuahuense encontró, a través de la música mexicana, el mejor camino para llegar a las masas. En 2009 se le hizo un merecido homenaje y se develó una estatua en Camargo, donde la cantante Aída Cuevas interpretó algunos de los éxitos de "La ronca de Chihuahua".

Sin embargo, no todo era talento y trabajo, su alta presencia y carisma le robó el corazón a más de dos famosos y uno de ellos fue nuestro querido José Alfredo Jiménez, no es secreto que nuestro compositor era coqueto y que sostuvo romances con varias mujeres, entre ellas Lucha Villa, existen versiones de que "El rey de la música ranchera" le escribió una canción, de las cual nunca quiso hablar, y es "Amenecí en tus brazos", misma canción que fue interpretada por ella misma tiempo después.

Asimismo, aquellas personas que tuvieron la dicha de verlos cantar juntos expresaban que entre los dos artistas se les notaba el amor y la admiración por el otro, tanto que muchos dicen que eran "la mancuerna perfecta del folklor mexicano".

¿Amor prohibido entre los dos artistas? Aún no se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe es que esta canción ha sido de las más bellas del compositor, llena de poesía y de amor. ¿Quién no le ha dedicado a su amada esta hermosa melodía?

Sin duda, de ser o no ser cierto que esta bella letra haya sido escrita para

Lucha Villa, José Alfredo Jiménez nos hace "temblar las piernitas" con tan bella letra.

Y qué mejor que un sábado para ponernos a cantar y recordar a aquellos que amamos.

"AMANECÍ EN TUS BRAZOS"

Amanecí otra vez

Entre tus brazos

Y desperté llorando

De alegría

Me cobijé la cara

Con tus manos

Para seguirte amando todavía

Despertaste tú

Casi dormida

Tú me querías decir

No sé qué cosa

Pero callé tu boca con mis besos

Y así pasaron muchas, muchas horas

Cuando llegó la noche

Y apareció la luna

Y entró por tu ventana

Qué cosa tan bonita

Cuando la luz del cielo

Iluminó tu cara

Yo me volví a amanecer

Entré tus brazos

Tú me querías decir

No sé qué cosa

Pero callé tu boca con mis besos

Y así pasaron muchas, muchas horas