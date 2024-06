Ana de la Reguera busca historias que llamen su atención para desarrollar su carrera

GUADALAJARA. Ana de la Reguera ama tanto su trabajo que busca hacerlo cada vez menos. Está cumpliendo casi tres décadas de carrera y, para la actriz, mantenerse vigente y presente dentro de las nuevas generaciones ya no es su meta principal.

Puede interesarte: Adriana Paz transforma la necedad en fortaleza en "Arillo de hombre muerto"

“Ahorita ya decido mejor, o sea, como que me gusta mucho mi trabajo, pero también me gusta mucho mi vida; en ocasiones llevo de viaje todo el año filmando, por eso luego pienso ‘mejor no hago este proyecto’, no es que quiero estar en todo, ahora ya dejo ir muchísimas cosas, porque hay que vivir y hay que gozar el trabajo que se ha hecho”, afirmó De la Reguera en entrevista.

“Ya no necesito hacer carrera, ya no necesito seguir picando piedra todo el tiempo, sí hay que mantenerse trabajando, pero ya es otro momento, ahorita es momento del disfrute’”, agregó.

Gossip Victoria Abril asegura que el cine le salvó la vida al recibir el Premio Luis Buñuel en Huesca

“La verdad es que ya ahorita, en mi caso como que ya no me importa estar vigente, es como una manera de relajarte de forma diferente, creo que ya los 28 años de carrera que tengo están ahí y, a veces, creo que el tratar de estar vigente también te puede salir contraproducente porque es como querer insistir en: ‘véanme, véanme’ y no, hay lugar para todos y hay momentos para todos”.

Ana de la Reguera se ha adaptado a los cambios. Ejemplo de ello es la serie de “Ana”, misma que finalizó su tercera temporada el año pasado y gracias a la que logró mejorar sus habilidades como cineasta, mismas que aplica como jurado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Qué buen cine se está haciendo ahorita, pero también como jurado es triste sólo escoger una ganadora, saber el esfuerzo que hay atrás y las nuevas voces, el nuevo lenguaje con el que están haciendo las películas, pues es súper bonito”.

PROYECTOS EN PUERTA

La actriz y productora adelantó que está empezando a escribir un guion. “Tengo muchos guiones registrados con ideas, o sea, más o menos desarrollados, pero ahorita estoy enfocada en un guion que es el que me trae feliz y me quita las noches de sueño, porque me la paso pensando”.

Recientemente trabajó en “Army Of The Dead: Lost Vegas”, que es una precuela de la cinta de Zack Snyder, en donde da vida a “María Cruz”, al igual que en el filme estrenado en 2021.