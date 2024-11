Ana Layevska enfrenta el desafío de ser la antagonista en Dra. Lucía

“Más déspota, irónica y con el peor carácter del universo”, es como se describe Ana Layevska a “Mariana Esquivel”, su personaje en la serie “Dra. Lucía”, que en su segunda temporada se desempeñacomo la nueva directora general del “Hospital Matilde Montoya”.

“Con el poder que ahora tengo me convertiré en una loquita con poderío y perversa haciendo y deshaciendo con la gente”, dijo la actriz en entrevista para El Sol de México.

Habló de uno de los nuevos secretos que posee su personaje en este melodrama clásico que ya está al aire: “Al tener todo el poder como la directora general hará algunos convenios y acciones que más que favorecer al hospital, le favorecen a ella”.

“Iremos viendo en esta temporada qué tanto hará para no ser descubierta en maniobras no legales, aunque no está interesada en el dinero pero sí en el poder que le da el cargo”.

En la segunda temporada, “Mariana Esquivel” se dará tiempo para el romance, con el nuevo médico, “Patricio Quiroz, interpretado por Carlos Ferro. Como ya se ha visto en pantalla, “es un doctor intachable, que le gusta salvar vidas, familiarizarse con el paciente; sin embargo, tiene unsdebilidad que es ‘Mariana’”.

La actriz destaca que en esta producción, hay subtramas con las que la audiencia se puede enganchar, además de los casos clínicos que están completamente respaldados por médicos reales para recrearlos con fidelidad.

Ana Layevska regresa a la televisión de Azteca Uno al lado de Mauricio Islas, Marimar Vega, Cristián de la Fuente, además de Isabel Burr, Julia Urbini, Luisa Rubino, Amorita Rasgado y Daniel García. Se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas.