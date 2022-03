Andrea Meza cruza la meta en el medio maratón de Nueva York

Como lo había anunciado Andrea Meza participó en el United Airlines NYC Half Marathon 2022 y en su cuenta de Instagram dio a conocer su vivencia sobre este evento: “Corrí un medio maratón! No lo puedo creer todavía, una de las mejores experiencias de mi vida, un reto que me propuse por una hermosa causa, @smiletrain logramos recaudar fondos para más de 50 cirugías de sonrisas y me encantó cumplir este reto con mujeres que conocí a través de @missuniverse. Gracias a todos los que siguieron mi progreso a través de la app @nyrr impulsada por @tcsglobal ¿Cuándo corremos al siguiente? No puedo esperar. PS: chequen la última foto para que vean realmente cómo terminé los 21k”, escribió la ex reina de belleza.

Te puede interesar: Andrea Meza causa sensación en premios Billboard

El United Airlines NYC Half consiste en correr 13.1 millas (21 kilómetros) en un curso que comienza en los alrededores del Parque Prospect de Brooklyn y termina en Central Park, cruzando el Puente de Manhattan, donde los participantes ven Brooklyn y Queens, y corren por lugares emblemáticos como Grand Central Terminal y Times Square en el camino.





INSTAGRAM ANDREAMEZAMX





Andrea Meza siempre se ha destacado por su ayuda humanitaria para diferentes organizaciones en esta ocasión el apoyo fue para la fundación Smile Train la cual ofrece cirugías correctivas para niños con labio leporino y paladar hendido.





INSTAGRAM ANDREAMEZAMX





Si deseas ver parte del recorrido que hizo la chihuahuense visita el link

https://www.instagram.com/p/CbXv_9ogmJJ/?utm_source=ig_web_copy_link





INSTAGRAM ANDREAMEZAMX