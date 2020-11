Andrea Meza hace historia, tiene su pase directo a Miss Universo

Andrea Meza ganó anoche el certamen Mexicana Universal, en la gran final que tuvo lugar a puerta cerrada en un hotel de Juriquilla, Querétaro, convirtiéndose en la primera mexicana en ganar los dos más importantes certámenes nacionales y representar a nuestro país tanto en Miss Mundo como en Miss Universo.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

La chihuahuense hizo un excelente papel en las evaluaciones previas ganando los retos de acondicionamiento físico, fotografía, comunicación, pasarela y Pet Friendly; y este domingo recibió uno más, el de Mujer Superpoderosa.









El Top 15 estuvo integrado por Baja California, CDMX, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Las finalistas desfilaron en traje de baño y traje de noche, donde se calificó su seguridad, proyección y desenvolvimiento en el escenario.

En el top 10 quedaron CDMX, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán, quienes respondieron a sendas preguntas del jurado.

El tema de Andrea fue Educación y su mensaje fue: “lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y el ejemplo que hemos recibido es lo que nos va forjando como personas. En mi caso, soy las enseñanzas de mi madre, el ejemplo de mi padre y lo que he estudiado en la escuela. ¿Cómo es que no nos damos cuenta del poder que tiene enseñarle a una pensar, no qué pensar? Imaginemos lo diferente que sería el mundo”.

Después de responder se dieron los primeros nombramientos, quien representará a México en Reina Hispanoamericana será Andrea Martínez Bazarte (Nuevo León); en Miss International, Ana Karen Bustos (San Luis Potosí); y en Latinoamericana Universal, Ángeles Castro (Oaxaca).

El tercer lugar lo ocupó Camila Canto (Puebla); segundo lugar, Brenda Smith (CDMX); suplente, Débora Hallal (Sinaloa).

Finalmente se destapó el nombre de la ganadora de Mexicana Universal, Andrea Meza, del mero Chihuahua, quien fue coronada por la suplente 2019, Claudia Lozano.

Te puede interesar:





Policiaca Vinculan a “El Mudo” como presunto responsable de la masacre en Bavispe

Deportes Gol de chihuahuense pone a Necaxa en semifinales

Local Emite Ficosec claves para detectar un fraude bancario