Andrea Meza, la Miss Universo que lucha contra el acoso

La chihuahuense Andrea Meza, hoy Miss Universo 2021, siempre se ha distinguido por sus grandes cualidades y facetas, una de ellas su labor altruista en varios ramos, entre las que destaca el acoso del cual fue víctima en la escuela cuando era pequeña: “Entre los 12 y los 16 años no me sentía para nada atractiva. Tenía dificultades para convivir con mis compañeros en la escuela. Le tenía demasiado miedo al qué dirán. Aparte era alta, me quedaba la ropa corta y eso me causaba inseguridad”, dice.

Asimismo, siendo la reina Mexicana Universal 2020 y una mujer empoderada se sumó como primera embajadora de la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia”, para darle voz al sector femenino, proyecto que creó el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en Ciudad Juárez.

En esta campaña dio a conocer: “Es algo que todas las mujeres sufrimos en cualquier momento de nuestra vida y lamentablemente desde pequeñas. Buscamos que la mujer se sienta libre de circular dentro la ciudad, sin temor a que la estén acosando, a que la vayan a tocar, o decir un piropo porque no son halagadores, buscamos ser respetadas como cualquier ser humano y es lo que queremos decirle a la comunidad de México”.

Andrea Meza en sus redes sociales publicó sobre el tema del acoso: “¡Feliz lunes! Quiero empezar la semana con esta actitud. Frenemos el acoso callejero hacia la mujer! ¿Sabías que en México el 66.8 por ciento de las mujeres manifiestan haber sufrido de acoso sexual en la vía pública? Esto va desde piropos ofensivos, acecho y llega hasta violaciones. Las mujeres queremos sentirnos seguras en nuestra propia ciudad. Amigas, ¿les ha tocado vivir una situación de este tipo en las calles? porque a mí sí”.

Dio a conocer que es importante que se sumen más voceras para realizar más iniciativas en este aspecto y hacer campaña en toda la República Mexicana ahora que su vida dio un giro de 180 grados, siendo una mujer líder, quiere aprovechar su proyección para extender un mensaje de empoderamiento femenino y lucha contra la violencia de género.