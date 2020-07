Andrés Cuervo sabe amar

Andrés Cuervo siempre ha tenido claro que quiere ser cantante y va tras sus sueños porque sabe que todo es posible, su misión es alegrar a la gente, hacerla bailar, entretenerla y llevarla a otro mundo.

“Me preguntaba quién soy y ahorita me respondo que este es el verdadero Andrés Cuervo, celebro haberlo descubierto y quiero presentárselo a todos”, declaró a Gossip el cantautor colombiano, que está estrenando su sencillo “La tentación”.

Y es que asegura que después de habérsele diagnosticado bipolaridad se tomó unos años para acostumbrarse y volver a una estabilidad emocional y mental.

“Me di cuenta que tengo que ser el que siempre he querido, no el Andrés triste que quiere gustarle a los demás. Lo conocí hace muy poco y aplaudo haber sobrevivido esos años de búsqueda y conservar esta inocencia y la claridad de qué quiero ser y qué soy. Una persona diferente, completamente renovada, esto no es un nuevo capítulo, es un nuevo libro de mi vida”, advirtió.

Después de “No pidamos perdón” y “La tentación”, Andrés está de paso en París para viajar a Túnez, donde filmará el video “Indecentes”, tercer sencillo de su EP “La cura”, con la misma temática principesca de los dos anteriores.

Porque no están para saberlo… pero el barranquillero hace tiempo dejó de usar jeans, camisetas y tenis, para vestir como un noble francés de 1800, porque así es él, excéntrico, estrambótico, glamoroso, auténtico.

“Esa ropa no es solamente para el video, así salgo a la calle, a comprar el pan, a comer croissant, al supermercado, así soy yo y en esto me quedo”, afirmó.

Cuervo prepara sorpresas para sus próximos cuatro sencillos que promocionará el resto del año, para arrancar un nuevo proyecto en 2021.

Por último, invitó a seguirlo en sus redes sociales como Andrés Cuervo Oficial y visitar las plataformas digitales, “sepan que por aquí estoy muy presente y voy a estarlo siempre”.

