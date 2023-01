Andrew Tate: ¿Cómo funcionaba la red de trata de personas por la que fue arrestado?

Andrew Tate y su hermano Tristan fueron detenidos en Rumania el pasado 29 de diciembre debido a un error del kickboxer e influencer después de publicar un video donde revelaba su paradero. La policía ya tenía una orden de aprensión en su contra por tráfico de personas.

Se ha revelado información y algunas de las víctimas han hablaron sobre esta supuesta red de tráfico informando que algunas de ellas fueron engañadas con la promesa de casarse, sin embargo, eso nunca sucedía y eran convertidas en trabajadoras donde creaban contenido de pornografía vía webcam.

¿Cómo funcionaba la red de trata de personas de Andrew Tate?

Su modo de operar era contactar a las mujeres a través de redes sociales, trasladarlas a Bucarest, Rumanía con falsas promesas y una vez ahí mantenerlas “prisioneras” y obligadas a crear contenido para adultos.

Una de las víctimas cuenta su historia y dice que a su arribo al país una mujer la recibió e inicialmente le prometieron que viviría con su novio, el hermano de Andrew; pero antes de eso tendría que vivir con algunas otras mujeres que trabajaban para los hermanos.

"Identificaron a personas vulnerables y explotaron sus necesidades de afecto, confianza y estabilidad, creando la impresión de una relación cercana", afirman los fiscales.

La mayor parte de la información se dio a conocer luego del cateo a una casa de una mujer llamada Ana B. quien presuntamente estaba ligada a la organización de los hermanos además de supuestamente ser la encargada de hacer los pagos a las mujeres.

Además de los cargos de trata de personas, Andrew Tate fue acusado por dos mujeres por supuestamente violarlas, sin embargo, el luchador negó las acusaciones por medio de un comunicado publicado por la cadena de noticas Vice.

“Cuando vi que lo arrestaron en Rumania, me sorprendió y no supe cómo reaccionar. Lloré. Todo lo que leo es lo que le dije a la policía”, expreso una víctima refiriéndose a la captura de su violentador.

Ambas mujeres dicen ser víctimas luego de entrar a la red de trata, incluso mencionan datos sobre el trato que recibían, así como el pago que les daban, 15 euros la hora por sus servicios.

"Espero y rezo para que finalmente sea arrestado por su repugnante abuso y crímenes contra mujeres jóvenes, y finalmente pueda existir sin tener que ver y escuchar a la persona que me degradó y violó en Internet", comento la segunda víctima.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

Andrew Tate fue localizado después de que comenzara una discusión en redes sociales con la activista juvenil Greta Thunberg y en uno de sus videos mostrara la caja de una pizza que permitió ubicarlo en Rumania.