Andry Kiddos cambió el bat por el micrófono

Quizás el beisbol venezolano haya perdido un bateador en ciernes, pero la música latina ganó con Andry Kiddos un compositor, cantante y productor de sólo 20 años, quien ahora mismo tiene dos sencillos: “Son tantas cosas” y “Louis Vuitton, que forman parte del EP que lanzará dentro de poco.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“Cuando era niño jugué como cuatro años, pero llegó un punto en que sentí que ya no era lo mío, que debía haber otra cosa que me llenara más y cómo siempre me había gustado la música, el ritmo, tocar por aquí, por allá, pensé que era lo que necesitaba”, narró a Gossip el joven maracucho.

En 2019, Andry vino a México por una semana, con boleto de regreso a Colombia, donde radicaba, “pero llegué a Mazatlán y me gustó full, la comida, la cultura, la música, todo se conectó conmigo, me sentí como en casa y ya llevo casi un año”.

Recién había firmado con Universal Music cuando llegó la pandemia, “el encierro me ayudó a encontrarme con mi sonido, a descubrir cosas nuevas que antes no hacía porque estaba en otras cosas. Me ha ido súper bien, le he sacado lo más positivo posible”, afirmó.

Andry escribe lo que le sale del “cora”, sea reggaetón o una fusión con banda, encontrando el punto perfecto de hacer lo que siente.

Cosa que agradecen los “kidditos”, sus fans, “aquí la gente es muy apasionada, entregada y conectamos mucho, a pesar de que no soy de aquí nos hemos entendido mucho en las redes sociales”, aseguró.

Andry escribió “Son tantas cosas” en un momento difícil en que extrañaba a su familia.

“Cuando hago una canción trato de que quien la escuche se sienta identificado, hay muchas personas que están pasando por eso, muchos venezolanos que por la situación del país les toca irse, me inspiré en todo eso”, recalcó.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer









Te recomendamos:

Ráfagas --Pide comandante favores para la 4T --Que “el Pony” sigue enfiestado --Pasa frontera a amarillo

Local Abrirán templos e iglesias, gracias al semáforo amarillo

Local Avanza región Juárez al amarillo, Chihuahua se queda en naranja