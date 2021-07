Ángela Aguilar dará su primer concierto en solitario

Ángela Aguilar este martes pasado dio una rueda de prensa virtual desde Miami para informar sobre su concierto en solitario que se llevará a cabo el día 21 de agosto a las 20:00 horas, en la Arena CDMX.

La joven cantante de música vernácula alienta a sus seguidores a que se vacunen en cuanto tengan la oportunidad y con ello estar seguros en los conciertos todos. “Nosotros estamos trabajando para que todo lo que ustedes toquen y vean sean lo más seguro posible, se está sanitizando todo el lugar, y estamos siguiendo todo el protocolo de salud, uno de ellos la capacidad de entrada a los eventos presenciales”.

“Es mi primera gira en solitario en México, pero yo creo que nunca voy a dejar de estar con mi familia, más porque tenemos varios shows, pero esta nueva etapa de mi carrera estoy muy contenta y qué mejor que sea en mi país”, indicó.

Señala que ha interpretado también otros géneros, sin embargo para conectarse a sus millones de seguidores considera que la mejor música para llegar a ellos y con el mariachi, asimismo, ahora con el regreso presencial a los escenarios dice que lo que le agrada es sentir al público, esa energía, el aplauso, que canten junto a ella sus temas.

Sobre el título que carga en sus hombros de emperatriz en la música vernácula dice: “No me creo ningún título, pero se siente muy padre que me pongan esos cargos, porque para mí la música mexicana es algo tan bonito y espectacular y me encanta que las nuevas generaciones y artistas estén interpretándola porque este género debe de ser escuchado por quien sea, yo soy una portadora más y la música mexicana es la que nos conecta con todo el mundo”.

FRASE: “La pandemia me ha enseñado muchísimo lo que vale estar y disfrutar juntos, desde un café en la esquina, el abrazar a las personas que más quieres, me ha hecho valorar lo que parecían situaciones simples”