Teorías apuntan a que Ángela Aguilar inició su relación con Nodal desde su concierto en Chihuahua

Actualmente Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar, se han visto envueltos en una gran polémica, pues a sólo un par de semanas de que el cantante de regional mexicano y la trapera argentina anunciaran su ruptura, tras estar juntos por cerca de dos años y tener una hija, se dio a conocer que el sonorense comenzó una relación con la heredera de la Dinastía Aguilar.

Lo anterior ha causado el disgusto de miles de internautas, quienes no han dudado en dejar malos comentarios en las redes sociales de Nodal y Ángela Aguilar, además de memes, edits en TikTok, y muchos otros han optado por dejar de seguirlos, pues creen que aunque el cantante de 25 años haya dicho que nunca le puso el cuerno a Cazzu, puede ser que esto no sea del todo verdad.

Recientemente también se ha especulado que la trapera argentina pudo haberse dado cuenta de que Christian Nodal la estaba engañando luego de una presentación de Ángela Aguilar en la Feria de Santa Rita en el estado de Chihuahua, pero ¿por qué está corriendo este rumor? acá te explicamos un poco más.

Cazzu pudo haberse dado cuenta de la infidelidad de Christian Nodal desde el concierto de Ángela Aguilar en Chihuahua

Recordemos que el pasado 15 de mayo la Dinastía Aguilar realizó un concierto en el Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita en el estado de Chihuahua, por lo que durante esa fecha y posteriormente comenzaron a circular videos que tomaron los asistentes, en los cuales, varios internautas se dieron cuenta de algo sospechoso, pues Ángela Aguilar portaba un collar muy similar al que tiene Christian Nodal.

Por lo anterior, muchas personas comenzaron a especular que probablemente el cantante sonorense fue quien se lo regaló para andar “combinados”, teoría que se reforzó luego de un mensaje que escribió Cazzu ese mismo día en su cuenta de X (antes llamado Twitter), el cual dice “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto.”

Pese a que en ese momento nadie entendía el contexto de sus palabras, muchos de sus seguidores llenaron el mensaje de comentarios preguntando qué fue lo que había pasado para que ella se expresara de esa manera, además de que muchos le mostraron su apoyo y le repitieron una y otra vez que era sumamente hermosa y talentosa.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

Y ahora, ya teniendo todo el contexto de la ruptura entre Cazzu y Nodal, y el posterior inicio de la relación de este último con Ángela Aguilar, los usuarios de redes sociales, en especial de TikTok han aprovechado para “revivir” los videos de la presentación de la joven de 20 años, además de la publicación de la trapera argentina, asegurando que “ahora todo tiene sentido”.

De hecho, un video de la cuenta de TikTok de @soportadije retomó los clips de Ángela y el tuit de Cazzu, dando un poco más de contexto sobre la polémica, y en pocas horas se llenó de comentarios y reacciones, además de que al momento, cuenta ya con más de 1.3 millones de visualizaciones.

Entre los comentarios del video se encuentran algunos como: “Shakira por la mermelada, Cazzu por el collar y yo por messenger sin cerrar”, “Ángela como la Panini, haciendo todo para que Cazzu se diera cuenta”, “Mientras yo viva, Nodal y la Aguilar tendrán un hater”, “Yo creo que todo es marketing para levantar la carrera de Ángela Aguilar que ya estaba en picada”, entre muchos otros más.

¿Qué ha dicho Christian Nodal al respecto?

Sobre las especulaciones de que presuntamente Christian Nodal estaba engañando a Cazzu con Ángela Aguilar desde su presentación en la Feria de Santa Rita, el cantante sonorense no ha mencionado nada, sin embargo, debido a los comentarios de odio que la pareja había estado recibiendo, en días previos emitió un mensaje a sus fans por medio de un video que subió a Instagram.

En este clip, Nodal explicó que él le tenía un profundo amor, respeto y admiración a su expareja Cazzu, pues es también la madre de su hija Inti, sin embargo, también aprovechó para asegurar que Ángela Aguilar no fue el motivo de su separación, pues su relación comenzó después de que él y la cantante argentina terminaron.

Asimismo, reiteró que la causa de la separación con Cazzu no tuvo nada que ver con una infidelidad, sino que a veces el amor no es suficiente para continuar con una relación.