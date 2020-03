"Aprueban" ley que subtitularía películas

Luego que el Senado aprobara un dictamen para que todas las películas sean subtituladas, a fin de hacerlas inclusivas para las personas con discapacidad auditiva, algunos especialistas opinaron al respecto.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

“No tengo inconveniente, me parece una buena propuesta, caso contrario a lo que se planteó a inicios de año, que todas las películas tuvieran una misma cantidad de doblaje en español, eso sí representa un problema más grande para la industria”, consideró Alan Hernández Contreras, autor de la columna Estrenos de la sección Gossip.

En tanto, el director de “Matria”, Fernando Llanos, consideró mucho más sano subtitular que doblar, “promueves la lectura y respetas la voz original, cuando haces el doblaje en otros países se pierde mucho, tienes a un actor que cuesta millones de dólares y terminas escuchando otra voz”.

Sin embargo, reflexionó, “en vez de fijarse en nimiedades, los legisladores deberían tratar de resolver problemas más complejos, como son los puntos de exhibición, otras cosas que tendríamos que tratar de regular, más allá de si tienen subtítulos o no, eso es más importante”.

Por su parte, el director chihuahuense Octavio Gasca, lo juzgó una buena manera de incluir a más público que no puede escuchar las películas.

“Puede haber salas, como las hay ahora, que tú puedes escoger si la quieres ver con subtítulos o no, está padre (…), pero hay un punto más importante que no están atendiendo, que depende muchísimo trabajo en la industria mexicana del cine, que por ley un gran porcentaje de las pantallas en todo el país le corresponden a Hollywood. Deberían dejar que los cineastas mexicanos podamos proyectar en nuestro país, porque lo que se cuela es el cine más comercial, el que tiene más dinero, ahorita se está produciendo mucho cine que no tiene salida”, señaló.

Y el director chihuahuense Marco Cano señaló que “este tipo de medidas tienen que venir de ley para abrir un camino. En el mundo que estamos viviendo actualmente el tema de la inclusión es necesario, no sólo en este aspecto, es una buena medida. Creo que debería haber la alternativa y la opción”.

Te recomendamos: Local Derechohabientes del IMSS podrán incapacitarse por internet si tienen Covid-19

Local Se mantiene dólar con un costo de 23.14 pesos