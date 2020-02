Aracely Arámbula regresa más cool que nunca

Como buena chihuahuense, Aracely Arámbula es de resoluciones firmes. Y así como es capaz de afirmar y casi firmar que ni ella ni sus hijos serán nombrados en la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie”, también descarta un pronto regreso a su tierra natal, a no ser que se trate de trabajo.

De hecho, la emoción de estar nuevamente en su tierra bendita (Chihuahua) embarga a “La Chule”, quien regresa hoy protagonizando por segunda ocasión “Por qué los hombres aman a las cabronas”, en el Teatro de los Héroes a las 18:30 y 21:00 horas.

“Para mí es simbólico y significativo regresar al lugar donde crecí, donde viví, donde soñaba con ser actriz, en ese teatro al que me llevaban mis papás desde que tenía 10 años, ellos iniciaron ese amor por el teatro desde pequeña”, comentó a Gossip la paisana.

Y vienen a su memoria obras como “Los derechos de la mujer”, con Angélica Aragón y Juan Ferrara y “Los tenis rojos” con Angélica Vale, con quien después compartiría escena en “Soñadoras”.

Hasta que fue ella quien subió al escenario en “Coqueluche” con Victoria Ruffo y “Perfume de Gardenia”, con Julio Alemán (+), María Victoria y el propio David Zepeda, con quien también coprotagoniza “La Doña 2” en Telemundo y ahora “Por qué los hombres…”

“Es una obra muy bien hecha, tan simpática, ya tiene una fórmula, la estamos haciendo igual y la estamos gozando. La diferencia es que ahora van a disfrutarla con mis compañeritos David Zepeda y Anastasia Acosta, que es el nuevo elenco con el que regreso, así que siempre son diferentes las obras, el público, la emoción y el chiste actual, porque ahora estamos con el Instagram, el internet, el Face, que antes no estaban tan fuertes como ahora”.

La actriz señaló que aunque le gustaría tener la oportunidad de recorrer la ciudad y hacer visitas, no es posible, “ahora vengo de Aguascalientes camino a Guadalajara, donde también tengo familia, (pero) no nos da tiempo más que de comer algo rico en algún lugar lindo -a veces, porque no siempre se puede- y vámonos al teatro. Entre más familia o amigos tienes es más complicado darles todo el tiempo, porque la obra requiere mucha energía”, señaló.

Por lo pronto, descartó volver a vivir en Chihuahua, sin embargo “nunca se sabe, nunca se dice nunca, es una tierra maravillosa donde nací y crecí, cada vez que voy tengo emociones, sentimientos y recuerdos muy bellos, que no puedo decir que no, me encantaría, por qué no”.

A propósito, expresó su deseo de pasar tiempo con su familia en la Sierra Tarahumara, subir a la tirolesa, pasear, entre otras cosas.

En la música, lo más reciente es el tema de entrada de la segunda temporada de “La Doña”, a dueto con Gloria Trevi y próximamente un tema del compositor sinaloense Luciano Luna.

“Este año andamos trabajando mucho, gracias a Dios, hay un proyecto de cine, no lo he hecho antes porque he estado muy metida en la televisión, series, teatro, comedia musical, ha sido difícil. Cuando iba a empezar un proyecto el año pasado justo empecé la serie, no coincidimos. Pero este año sí me voy a dar el tiempo para hacerlo, esta semana los escritores están en eso. No puedo adelantar mucho, prefiero sorprenderlos cuando sea un hecho, porque luego ya sabes que las cosas cambian”.

De lo que sí compartió y reiteró es sobre la seguridad de que ni ella ni sus hijos serán mencionados en la serie de “El Sol”. No dio detalles al respecto, sólo se limitó a ponerlo casi por escrito, pero sin algún resentimiento.

Al contrario, respecto a la relación que vivió con el cantante, y de la cual nacieron sus dos hijos, Daniel y Miguel, comentó que fue una historia maravillosa. Tanto, que si se plasmara en la mencionada bioserie, el público televidente no podría creérsela.

Luego de presentarse el lunes en Ciudad Juárez y hoy en Chihuahua, Aracely, David y Anastasia estarán mañana en Monterrey, el 19 en Toluca, 20 Pachuca, 27 Tijuana, 28 Mexicali y 29 Hermosillo. Y de ahí a Estados Unidos: Los Ángeles, Las Vegas, El Paso y McAllen.

“Acompáñenos a divertirnos mucho, a disfrutar, a gozar, a olvidarse de los problemas y a reír con esta obra que es maravillosa”.

