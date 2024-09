¡Death metal en Chihuahua! “Arch Enemy" llega con su gira “Largo camino al inframundo”

Para los fans de la agrupación de rock “Arch Enemy” podrán disfrutar de sus éxitos el 30 de noviembre próximo, a las 21:00 horas, en la Arena Corner Sport, quienes vienen con su gira “Largo camino al inframundo”, con la cual estará recorriendo varias ciudades de la República Mexicana, donde incluye también a Ciudad Juárez para el día 29 del mismo mes, siendo un evento para mayores de 12 años, según información que aparece en la boletera.

Su género está catalogado por expertos en el tema como death metal melódico un subgénero musical del death metal donde los riffs son prominentes en melodía y armonía, y quienes a lo largo de su carrera de 29 años han logrado consolidarse como uno de los proyectos musicales más importantes gracias a su estilo único que imprimen en cada producción.

Sus álbumes de estudio son: 1996, Black Earth; 1998, Stigmata; 1999, Burning Bridges; 2001, Wages of Sin; 2003, Anthems of Rebellion; 2005, Doomsday Machine; 2007, Rise Of The Tyrant; 2011, Khaos Legions; 2014, War Eternal; 2017, Will to Power;

y en 2022, Deceivers, de donde eligieron temas que interpretarán a lo largo de esta gira en ciudades como:

Toluca, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Veracruz, Morelia, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Tijuana, León, Guadalajara, Ciudad Obregón, Mérida, y Ciudad de México.

Por otro lado, en Spotify tiene 891 mil oyentes mensuales, en YouTube tiene 429 mil suscriptores donde sus videos han sido visualizados 145 millones, en X 321 mil, Instagram 725 mil, TikTok 45 mil, y en Facebook 1 millón 500 mil.

En los últimos años, Arch Enemy ha enarbolado la bandera de la pesadez llena de melodías con más vigor con las cuales ha ofrecido dosis regulares y estremecedoras de heavy metal para mantener a sus simpatizantes en el camino correcto.

En sus inicios exploró el death metal original, pero sufrió una transformación musical después del cambio de integrantes que tuvo, y comenzó a hacer un death metal más melódico, que sigue haciendo actualmente; sus letras hablan de rebelión y suelen criticar a la sociedad.

La banda es procedente de Suecia, formada en 1996 por el guitarrista Michael Amott junto al vocalista Johan Liiva. La banda ha publicado 10 álbumes de estudio, dos en directo, tres EP y dos DVD. La banda fue originalmente liderada por Johan Liiva, hasta que Angela Gossow se unió a la banda como vocalista en 2001. En 2014, Gossow dejó la banda y fue reemplazada por Alissa White-Gluz, exvocalista de The Agonist.

Los accesos ya están disponibles en la plataforma Don Boletón.