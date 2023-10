Ari Telch presentará el soliloquio “D'mente”

Deseas saber y estar consciente de qué es un trastorno de salud mental esta es tu oportunidad ya que el actor de cine y televisión Ari Telch viene este 17 de octubre al Teatro de los Héroes con la puesta en escena “D’mente”, función que se desarrollará a las 19:00 horas y es apta para personas mayores de 12 años.

En entrevista con este medio de comunicación el famoso habló sobre este proyecto que lleva realizando desde hace más de 4 años: “Es un soliloquio, género literario o teatral que no tiene reglas, hacemos personajes, hablamos de las principales enfermedades de la química del cerebro y la expresión de los genes.

“Cotorreamos con esto, que es tan común, pero que pensamos que es tan raro, no, ¿por qué?, pues porque no nos educaron en la escuela, entonces utilizamos enfermo mental como insulto, cuando por lo menos 4 de cada 10 personas va a padecer una enfermedad a lo largo de su vida, y episodios tenemos todos, entonces nosotros nos damos a la tarea de hacer reír, de hacer una comedia y de hablar muy en serio de otros trastornos que es un sinónimo de enfermedades que desgraciadamente padece nuestro cerebro, es un ejercicio que nos ha dado mucho éxito y estamos muy contentos de llegar con ustedes”, dijo.

Asimismo, se le cuestionó sobre su punto de vista de cómo veía esta enfermedad mental tras la pandemia: “La epidemia fue precisamente un generador de estos trastornos, cuando tú te portas mal, cometes un delito te encierran en la cárcel; pero cuando te encierran aunque sea con tu familia, te limitan la movilidad, pierdes la libertad de desplazarte, pues hay algo que no le suena muy bien al cerebro, hay algo extraño que se pregunta qué hago aquí, nada más puedo caminar cuatro pasos para allá y seis para el otro lado.

“De verdad tengo qué seguir aguantando a mi pareja, me sigue pidiendo cosas, cómo demonios voy a cumplir con sus expectativas si ni siquiera puedo salir a la calle; ya no soporto a este niño ¡caramba!, está pegado a la televisión con sus videojuegos, no me deja leer, concentrarme, descansar, evidentemente la enfermedad mental trae pérdidas y las pérdidas enfermedad mental, y en la pandemia tuvimos muchas pérdidas, no solamente la libertad, si no de un ser humano, un familiar, nuestro padre, hermano”, expresó.

Por otro lado, indicó que hay 400 trastornos mentales clasificados: “Hay enfermedades que son complejas como bipolar y esquizofrenia, personas que tiene episodios muy fuertes, pero la depresión es la primera causa de discapacidad laboral, personal y familiar, en el planeta desde el 2014 uno de cada 10 una persona deprimida comete suicidio, son enfermedades de las que hay que hablar muy en serio”.

Si deseas asistir puedes adquirir tus boletos en la página de Don Boletón, donde los costos, según información que aparece en la plataforma, son: Planta Baja $820.00, Planta Alta $705.00, Balcón $585.00, y Balcón II $350.00.

La obra está dividida en dos actos que en conjunto tienen un tiempo de una hora y 40 minutos aproximadamente, donde el famoso demostrará sus dotes actorales, y posiblemente varios de los asistentes puedan sentirse identificados si padecen de algún trastorno.