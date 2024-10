¡Chihuahua de fiesta! Hoy Ricky Martin abre FICH y FICUU; Expogan arranca con cabalgata y música

Hoy da inicio Expogan 2024 donde se estarán llevando a cabo diversos eventos del 10 al 20 de octubre, siendo la agrupación musical “Edición Especial” quien abrirá el primer concierto en el centro de espectáculos de esta fiesta importante del norte de México por parte de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Y continuando con la tradición, se dará inicio con la cabalgata siendo el punto de partida la avenida Niños Héroes para finalizar en la arena del rodeo de Expogan, igualmente este día se seleccionará a la reina que será la imagen de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua durante un año.

Cabe recordar que el boleto de acceso a las instalaciones tendrá un costo general de $140.00, con el cual tendrán derecho a diversos juegos mecánicos de manera gratuita, también a las funciones del espectáculo circense que serán dos por día, de igual modo habrá exhibición de caballos bailarines, entre otras actividades aptas para niños y adultos.

Por otro lado, ahora en esta edición habrá varias sorpresas una de ella será el Pabellón del Vino y Carne donde una gran variedad de empresas vitivinícolas y de gourmet locales, estatales y nacionales ofrecerán, a partir del 17 de octubre, lo mejor de sus etiquetas y productos por primera vez en Expogan.

Por supuesto, uno de los eventos que siempre ha sido un éxito cada año en estas instalaciones es el centro de espectáculos, lugar donde se presentan intérpretes y agrupaciones musicales de renombre, quienes acaban, por lo general, de tener sold out.

Para este día el proyecto artístico que ocupará el escenario en esta zona será el grupo originario de Culiacán, Sinaloa, “Edición Especial” quien está más que listo para pisar tierra norteña de Chihuahua capital, donde ofrecerá a sus fieles seguidores un completo repertorio musical con el que hará que todos pasen una divertida velada.

Cabe destacar que habrá artistas locales teloneros en casi todos los conciertos que se llevarán en el centro de espectáculos Expogan, y en esta ocasión será el turno para “La Estrategia” quienes interpretan música sierreña y que fue fundado en Chihuahua capital en septiembre de 2021, con un solo factor común, la amistad y el trabajo en equipo enfocado en el éxito.

Por otro lado, también estará el grupo “La Etiqueta” donde el vocalista, compositor y director de la agrupación es Ricardo Ibarvo, tienen un año y medio de existencia este proyecto artístico, logrando ya colocarse en el gusto del público gracias a su éxito “Y cómo te olvido”.

DATO:

Los artistas teloneros locales para este día serán grupo “La Etiqueta” y “La Estrategia”

Desencadenando un show que tuvo brillantes juegos de luces, cambios de vestuario y coreografías en sus interpretaciones, se presentó el cantante boricua Ricky Martin después de varios años de ausencia en la ciudad de Chihuahua…

Así reseñaban las crónicas de espectáculos un acontecimiento de hace ya una década que se cumple en noviembre. En aquel entonces, el intérprete se presentó en el Estadio de Beisbol Manuel L. Almanza y hubo que pagar el precio del boleto. Hoy todo es distinto, el lugar será la Plaza del Ángel; el costo, ninguno, pues el artista será encargado de abrir el Festival Internacional Chihuahua (FICh) y el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU). Y la cita a las 20:00 horas.

En aquel entonces (como si fuera ayer), la voz de Hércules en la película animada del mismo nombre abrió el escenario a las 21:38 horas, lleno de energía con bailarines y coreografías muy movidas, que prendieron a los chihuahuenses.

Todo lo anterior, combinado con juegos de luces que hacían resaltar la energía del a la sazón coach de la Voz México interpretando “Come with me”, momento en el que el público se levantó de sus sillas para bailar de principio a fin.

En aquella época. el público fue conformado en su mayoría por mujeres de entre 30 y 50 años, quienes por cierto lo ovacionaron de principio a fin durante los 90 minutos que duró el concierto. Hoy se espera ese mismo público, con diez años más de experiencia, más los fans que se hayan acumulado en esa misma década. Cálculos conservadores esperan 50 mil almas esta noche.

Volviendo a retroceder en el tiempo, aquel 12 de noviembre de 2014, sus primeras palabras fueron: “Buenas noches, Chihuahua. ¿Cómo estás? Hace mucho que no venía a esta maravillosa tierra y no vuelve a pasar, muchas gracias por estar aquí Chihuahua, lo que quiero es cantar, me encantaría que canten”, palabras que encendieron hasta al más apagado en aquella gélida noche otoñal.

Entre las canciones que interpretó se recuerdan “Shake your bon-bon”, “Adrenalina”, “Vuelve”, “Livin’ la vida loca”, “Revolución”, “Dime que me quieres”, “Tal vez”, “Tu recuerdo”, “María”, “La bomba”, “Adiós”, “Fuego de noche, nieve de día”, “Pégate”, “Por arriba, por abajo” entre otras más.

No faltaron los varios cambios de vestuario en aquella presentación, donde en cierto momento clímax de la noche se exhibió un video con la leyenda “Somos la semilla” donde se podían ver varias imágenes de pequeños de diferentes nacionalidades donde se mostraban las diferentes situaciones para hacer conciencia de lo que se vivía y se sigue viviendo en el mundo.

“Gracias, Chihuahua. Una noche fría con un gran público”, posteó el puertorriqueño al día siguiente en su cuenta de Facebook. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el clima no será como hace diez años… ¿lo será el público?

Invita Fernanda Bencomo a disfrutar de los festivales

La directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua (ICM), Fernanda Bencomo, invita al público en general al concierto de esta noche con Ricky Martin, que será la apertura de los festivales Internacional Chihuahua (FICh) e Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), organizados de manera conjunta por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la capital.

Pero su invitación no se queda para esta noche en punto de las 20 horas en la Plaza del Ángel: “Nos espera un primer fin de semana lleno de festejos”, dice entusiasmada, refiriéndose además a las presentaciones de los Norteños Chingones (mañana) en el parque de El Rejón, a la de Natalia Jiménez con mariachi y banda el sábado en El Palomar, así como a la obra de teatro “Siete veces adiós”, que subirá a escena en el Teatro de la Ciudad.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

“Todos los eventos son gratuitos”, recuerda la funcionaria, recomendando llegar con tiempo a los tres primeros, que son en espacios muy abiertos, a fin de alcanzar buen lugar. “El estar con anticipación es importante y la recomendación es llevar una buena protección para el sol y algo para hidratarse. Recordar que la seguridad la hacemos todos”, añade.

Agrega en este sentido que, dado que los boletos para el Teatro de la Ciudad volaron literalmente, se contemplará una fila especial el día y poco antes de la hora de ambas funciones para aquellas personas que no hayan alcanzado boleto y tengan la esperanza de que, de último momento, algunas personas con cortesía no puedan asistir. En ese caso, se dará prioridad al orden de la fila, hasta llenar los espacios que lleguen a darse.

“El que nos hayan acabado los boletos para la obra, que es muy solicitada es un claro indicativo de que la gente de Chihuahua quiere teatro de calidad”, menciona Bencomo, asegurando haber tomado nota en cuanto a dramaturgia para la planeación de los próximos festivales.

Retomando las recomendaciones de seguridad, hizo una petición a aquellas personas que tengan mascotas cerca de El Rejón, mañana viernes. “Además de los norteños chingones, el espectáculo de pirotecnia está programado a las 21:00 horas y tendrá una duración de cinco minutos, para que los propietarios de animalitos también tomen sus precauciones”.

Después de este fin de semana, informa, los festivales “saldrán de gira” a distintos municipios del estado para el 24 de octubre regresar a la capital con varios espectáculos en El Palomar y en el Teatro de la Ciudad, con el objetivo de cerrar con broche de oro un mes de festejos que comienzan hoy para conmemorar los primeros 315 años de la fundación de Chihuahua, este sábado.

Al respecto, la funcionaria afirmó que no ve una dificultad en el inevitable empalme de fechas (este jueves también da inicio la Expogan 2024, cuyos días fuertes son precisamente los fines de semana). “Creo que habrá público muy bien definido para ambos eventos. Además, parte de nuestra planeación y organización fue la comunicación constante con la Unión Ganadera (Regional de Chihuahua), para no ofrecer lo mismo”, aseguró.

Hablando precisamente de esa organización y comunicación, no dejó de soslayo las que han tenido con Gobierno del Estado. “Es muy satisfactorio trabajar con ellos (los empleados estatales). También con ellos llevamos tiempo de platicar las cosas, y siempre las hacemos con la firme idea de que somos un mismo equipo con un mismo objetivo, que es ofrecer espectáculos de calidad al público de Chihuahua”.

En cuanto a planeación, la funcionaria dice que empezaron desde que terminó el anterior. En el mismo sentido, deberán sentarse a planificar los festivales del 2025 a más tardar en los primeros días de noviembre.

Y en lo que a su dependencia respecta, Fernanda Bencomo ya tiene en mente esbozos de lo que será el año que viene. “Le daremos un giro muy interesante a Referencia Norte, sin perder el enfoque en los jóvenes y la cultura, y queremos superar la presentación de Orquestándola 2024. Para eso, estamos pensando en el género del rock”, finaliza.

Con información de Salvador Moreno / El Heraldo de Chihuahua