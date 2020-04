Ashton Kutcher y Mila Kunis lanzan Quarantine Wine, vino benéfico para la cuarentena

Ashton Kutcher ("Two and a Half Men") y Mila Kunis ("Black Swan") han lanzado su propia botella de vino bajo la marca "Quarantine Wine" (vino de cuarentena), cuyos beneficios irán destinados al 100 % en donaciones a programas de ayuda y organizaciones benéficas por los efectos de la crisis del coronavirus.

El caldo elegido por la pareja de actores es un "Pinot Noir" cultivado en el estado de Oregon, al norte de California que se vende por internet a un precio de 50 dólares por dos botellas, y que ha llamado la atención de otras celebridades como Ariana Grande.

"El 100 % de las ganancias de este vino se destina a las organizaciones benéficas (...), que realizan un trabajo crítico e increíble durante estos tiempos sin precedentes. ¡Esperamos que disfrute este vino tanto como nosotros y no podemos agradecerle lo suficiente por su apoyo!", explica la pareja en la descripción del producto.

Kutcher y Kunis presentaron la iniciativa en Instagram con un vídeo en el que aparecen haciendo una cata "online" del vino e invitan a los compradores a que se sumen y compartan sus propias degustaciones o "brinden por videollamada con sus amigos".

Las organizaciones que recibirán los beneficios destinan su actividad en "dar alimentos a familias en tiempos difíciles", "suministrar equipos de protección a profesionales de la salud" y en "ayudar a pequeños negocios a recuperarse", explicó Kutcher.

love u both so much. this is so awesome. https://t.co/mEZvOPmF1Y 🤍🍷 https://t.co/hqnYBooMPj — Ariana Grande (@ArianaGrande) April 19, 2020

El etiquetado de cada botella es un fondo blanco para que cada uno pueda escribir el mensaje que desee.

Las asociaciones elegidas son GiveDirectly, destinada a dar ayudas en efectivo; Direct Relief y Frontline Responders Fund, que suministran respiradores y material de protección en hospitales, y America's Food Fund, para garantizar el acceso a alimentos a las familias en dificultad económica.

