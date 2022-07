Así fue la misteriosa muerte de Marilyn Monroe: ¿suicidio, sobredosis o asesinato?

Marilyn Monroe sigue siendo, a día de hoy, un ícono en la cultura de Estados Unidos y parte del mundo. Su vida estuvo siempre en boca de todos, así como su muerte la cual sigue llena de dudas a 60 años de haber sucedido. ¿Qué le pasó y por qué sigue siendo tan misteriosa? Te contamos.

¿Cuándo y de qué murió Marilyn Monroe?

Poco después de las 3 am del 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel de poco prestigio. En ese entonces, los informes policiacos señalaron que la actriz tuvo una sobredosis de barbitúricos.

Misterios sobre la muerte de Marilyn Monroe

Pese a lo dicho por las autoridades, la muerte de la ‘mujer más famosa del momento’ causó estupor y misterio debido a las especulaciones sobre lo que la llevó a la muerte. También se supo que la escena de su muerte había sido cambiada, pues su ama de llaves había cambiado las sábanas mientras Monroe yacía en su habitación con el brazo extendido tratando de alcanzar el teléfono de su cuarto.

Algunos piensan que la joven fue asesinada por su supuesta relación con la familia Kennedy; otros aluden a que la actriz sufría de una fuerte depresión que la llevó a buscar ayuda psiquiátrica. Pese a estas teorías, la escena en el dormitorio dejaba aún más dudas.

El vaso en el que supuestamente había ingerido los medicamentos en una primera revisión, pero luego apareció de manera conveniente en la escena de la muerte. Tampoco se supo la verdadera razón por la que su ama de llaves cambió las sábanas, según su declaración, Eunice Murray, lo hizo como una manera de mostrar respeto a Marilyn. Estas solo son algunas de las cosas que siguen sin ser aclaradas sobre su muerte.

Marilyn murió en completa soledad, lo que contrastaba con su funeral organizado por su ex esposo, Joe DiMaggio, y hermana Berenice, al cual intentaron acudir miles de personas, pese a que sólo un puñado de personas fueron invitadas por DiMaggio.

Fotografías en color, hasta hoy inéditas, del funeral de Marilyn Monroe realizado el 8 de agosto de 1962.

Su autor, Steve Grady, fotógrafo aficionado, tenía solo 22 años cuando saltó la cerca y consiguió un puñado de capturas que al día de hoy jamás se habían dado a conocer. pic.twitter.com/KU3w9sCbQO — MARILYN MÉXICO (@MarilynMexico) August 6, 2020

Marilyn Monroe y la familia Kennedy

Uno de los momentos más recordados en Estados Unidos, y que a día de hoy sigue siendo referenciado, es cuando Marily, que ya era una de las mujeres más importantes e icónicas del cine mundial y la cultura pop, subió al escenario del Madison Square Garden de Nueva York para hacer la interpretación más famosa de ‘Feliz Cumpleaños’ al presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy.

Ese momento marcó un antes y después en la relación entre la actriz y la familia Kennedy. Los rumores y especulaciones de una supuesta relación entre Fitzgerald y Monreo aumentaron, así como los rumores de una relación con otros miembros, John y Robert.

El libro Sinatra and me: In the Wee Small Hourts recoge las memorias de Tony Oppedisano, quien fuera manager de su gran amigo Frank Sinatra. En el libro explica, en voz de Sinatra, que los Kennedy estaban tras la muerte de Marylin pues esta había convocado una rueda de prensa ante los medios para hacer una declaración. Algunos aseguran que era para confirmar su regreso con Joe DiMaggio, mientras que otros creen que era para sacar a la luz su relación con los Kennedy.

