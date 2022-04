Así lucen los personajes de Yo soy Betty la fea, a más de 20 años del estreno de la telenovela

La famosa telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ marcó un antes y después en la historia de la televisión. Fue escrita por el guionista Fernando Gaitán; se estrenó el 25 de octubre de 1999 y se terminó el 8 de mayo del 2001, es decir duró casi dos años al aire, lo que para una telenovela es muchísimo.

Esta telenovela fue tan exitosa que inclusive fue transmitida en Colombia en años posteriores, además, se transmitió también en 100 diferentes países y le hicieron doblajes en 25 idiomas diferentes; así como se realizaron 28 adaptaciones de la novela alrededor del mundo.

El éxito de la novela fue tan arrasador que inclusive en 2010 recibió un Récord Guiness por ser la telenovela más vista en la historia de la televisión; además, desde que la subieron en la plataforma de Netflix, no ha bajado del top 10 de los contenidos más vistos. Y no es de gratis su enorme popularidad, la telenovela tiene personajes entrañables e icónicos que hacen que no dejemos de verla una y otra vez, pero ¿qué ha pasado con los personajes de Betty La Fea? Acá te contamos todo.

¿Qué ha sido de la actriz que hacía de Patricia Fernández?

Lorna Cepeda, quien actualmente tiene 51 años, es quien dio vida a la inolvidable Patricia Fernández alias “La peliteñida”. Durante su carrera, además de ser actriz, también participó como modelo. Sus participaciones más sobresalientes fueron en Yo soy Betty la fea y en Amas de casa desesperadas. Además participó en varios realitys como MasterChef y Tu cara me suena e hizo algunas apariciones en el cine. Si quieres saber más de ella puedes checar su instagram, pues es muy activa en redes sociales.

Lorna Cepeda le dio vida al personaje de Patricia Fernández, uno de los personajes más icónicos/Foto: Instagram | @lornacepeda

¿Qué ha sido del actor que hacía de Nicolás Mora?

Quien protagonizó el papel del inseparable amigo de Betty fue Mario Duarte. Mario está próximo a cumplir 57 años; es un músico, cantante y actor colombiano. A lo largo de su carrera ha hecho apariciones en realitys como ¿Quién es la máscara?, en decenas de cintas en la pantalla grande y de igual manera, ha participado en una extensa lista de telenovelas, siendo la última Café con Aroma de Mujer, la cuál salió en el 2021

Además, Mario Duarte ha ganado varios premios por sus excelentes actuaciones, por lo que se ha mantenido vigente hasta el momento.

El inseparable amigo de Betty es interpretado por el actor y cantante Mario Duarte/Foto: Instagram | @marioduartedlt

¿Qué ha sido de la actriz que hacía de Marcela Valencia?

Natalia Ramírez fue quien interpretó a Marcela Valencia, quien peleaba con Betty por el amor de Armando. Mendoza. La actriz está próxima a cumplir 55 años pero luce igual de hermosa que como cuando salió en la telenovela.

Ella participó en decenas de telenovelas que fueron exitosas, además de aparecer en realitys como MasterChef. También ha hecho algunas apariciones en obras de teatro y obras musicales; igualmente ganó un premio como mejor actriz por su participación en Betty La Fea.

Actualmente Natalia Ramírez es una de las actrices de la telenovela más activas en redes sociales, así que si quieres saber más de ella, no dudes en visitar sus perfiles.

¿Qué ha sido del actor que hacía de Armando Mendoza?

El actor que interpretaba el papel del jefe y amor de la vida del personaje de Betty, se llama Jorge Enrique Abello. Actualmente tiene 54 años y ha tenido apariciones protagónicas en telenovelas como En los tacones de Eva, La costeña y el cachaco entre otros.

Además de sus apariciones en la pantalla chica, el actor ha sido conductor de varios programas, sobretodo de premiaciones; también ha dirigido algunas telenovelas y videos musicales y ha participado en algunas obras de teatro y ha hecho doblaje

¿Qué ha sido del actor que hacía de Hugo Lombardi?

El actor que interpretó el papel de Hugo Lombardi es Julián Arango; actualmente tiene 54 años. Julián se ha desarrollado a lo largo de su carrera como actor y comediante. Además ha tenido grandes apariciones en el cine, la televisión y el teatro.

Una de sus últimas presentaciones fue en “Narcos: México” donde actuó como el líder del Cártel del Norte del Valle; también ha recibido varias nominaciones (y ha ganado algunas) como mejor actor.

El comediante y actor Julián Arango interpreta a Hugo Lombardi en Yo Soy Betty la fea/Foto: Instagram | @actorjulian

¿Qué ha sido de la actriz que hacía de Betty La Fea?

La actriz Ana María Orozco fue quien interpretó a la icónica Betty La Fea; luego de su participación en la telenovela, Ana se mudó a Argentina por motivos familiares. Actualmente tiene 48 años (en julio cumplirá 49) y es madre de dos niñas.

La actriz ha participado en infinidad de telenovelas como Mujeres Asesinas y Amas de Casa Desesperadas (por nombrar algunas), además ha hecho algunas apariciones en la pantalla grande de su país y participó en algunas obras teatrales

Ana comentó que sus sesiones de maquillaje para grabar los capítulos duraban más de una hora pues tenía que maquillarse el bigote, las cejas y colocarse una prótesis dental.

Se dice que el estilo que le dieron a Betty en la telenovela tiene que ver en gran parte con la ropa que vestía la actriz mientras hacía su casting.

¿Es verdad que Betty La Fea y Hugo Lombardi eran esposos?

Dentro de la novela hubo un romance fugaz y fue el de Ana María y Julián Arango (Hugo Lombardi); ellos se casaron en 1999 y se separaron en el 2000, su matrimonio duró únicamente 10 meses y llegó a su fin justo cuando la telenovela estaba a la mitad de sus grabaciones.

La separación de ambos afectó las grabaciones de la novela pues los actores pedían que se grabaran en días diferentes las escenas que tenían juntos para no cruzarse en el camino; es por ello que los productores y directores tuvieron que ingeniárselas para evitar tensiones entre los actores.