¡Para el recuerdo! Así lucía Consuelo Duval en un programa de los 80s

Sin lugar a dudas, una de las mujeres más talentosas que han nacido orgullosamente en el estado de Chihuahua es la actriz y comediante Consuelo Duval, nacida en Parral, viajamos en el tiempo para ver como lucía en los 80s.

María del Consuelo Dussauge Calzada, conocida como Consuelo Duval, ha construído de forma impecable su carrera en la televisión, teatro y cine mexicano. Destacando ya desde hace años en diferentes programas.

¡Los inicios de su carrera!

Con apenas 14 años en la década de los 80s participó en Xe-Tú, cantando un fragmento de la canción “Vive” de José María Napoleón, cuando apenas iniciaba su carrera.

La joven, que se ha convertido en una actriz de renombre, aparece con una blusa tipo polo y un pantalón en tonos beige e inconfundible corte muy de la época, aunque el canto no es su fuerte hace un buen papel, sobre todo con la expresión corporal dinámica y alegre.

En ese mismo programa volvió a aparecer, pues con 17 años, en esta ocasión en vez de cantar contesta preguntas de forma madura, además de hacer ella misma otra, y es elegida como ganadora en la dinámica de “En otro sueño posible”, ganando 10 mil pesos y un día de campo.

Ambos videos fueron compartidos en el canal de youtube de la chihuahuense y aunque en el primero no dijo mucho en el segundo dio un mensaje para sus fans en la descripción del mismo.

“Bueno, bueno ,bueno, entre la escuincla que canta con cara angelical y esta escuincla pasaron ¡tres años! como pueden ver era ¡toda una adolescente! Era mi época de "la banda de las hormigas en Tlatelolco" Me hizo mucho bien encontrar este video ¡porque me hace sentir orgullosa de mi! de cómo me he superado y de ¡cuanto he luchado por realizar mis sueños! (no es presunción, lo digo con el corazón).Si tienes un sueño por favor lucha por él, no lo pongas en manos de otras personas ¡porque te lo regresan hecho pedazos!”

¡Una exitosa carrera y los sueños cumplidos!

Desde la década de los 80s el nombre de Consuelo Duval no ha hecho más de sonar en sus diversos proyectos, desde la Hora Pico a la que quizás es el más sonado la Familia Peluche, donde fue dirigida y compartió escena con Eugenio Derbez, uno de los productores, comediantes y actores más importantes del país.

Además de eso, ha realizado doblaje de voz, colaborando con Disney en el éxito Los Increíbles, haciendo la voz en español del entrañable personaje de Elastigirl en 2004, para regresar a interpretarla en el 2018.

Actualmente es parte del programa “Netas Divinas”, junto con Natalia Téllez, Galilea Montijo, Daniela Magún y Paola Roja, el cual ha sido tema de conversación varias veces y fragmentos de este mismo se han hecho virales en redes sociales como TikTok.

Además su última película fue “Es por tu bien” junto con Kate del Castillo, Mónica Huarte, José Eduardo Derbez, Michael Ronda, Sebastián García, Ana González Bello y Ana Sofía Gatica.

Donde interpreta a la mamá del personaje que interpreta el hijo de su anterior jefe y compañero Eugenio Derbez, está película la puedes ver en la plataforma de VIX.