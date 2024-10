¡Atención, fans! Homenajearán a Chavela Vargas en el Palomar

Si no has asistido a las actividades artísticas que integran el Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICh), edición Bicentenario, y del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU), no te preocupes que la segunda parte ya está en puerta donde la cartelera incluye diversas artes como: danza, teatro y música, dirigidos para toda la familia y con entrada libre.

El próximo 24 de octubre, el escenario de El Palomar se llenará de magia con la presentación de "Chavela y sus mujeres", un tributo a la icónica figura de Chavela Vargas a través de su música y la interpretación de grandes voces femeninas como Eugenia León, Ely Guerra, Marisol Hernández, María León y Ofelia Medina, acompañadas de Los Macorinos y El Mariachi Gama Mil.

El evento comenzará a las 8:00 pm y promete ser una noche inolvidable que rendirá homenaje a la poderosa presencia y legado de la legendaria cantante mexicana.

La programación continuará el 26 de octubre con una doble función en El Palomar, comenzando a las 8:00 pm con "Voces de Lorca", una espectacular muestra de danza a cargo del grupo Viva Flamenco, que llevará a los asistentes en un viaje lleno de pasión y ritmo al son del flamenco tradicional.

A las 9:00 pm de este mismo día, la noche cerrará con la presentación de la obra de teatro aéreo "Peter Pan" del Grupo Puja, una experiencia única que combina acrobacias, música y efectos visuales en una reinterpretación del clásico cuento.

Cabe resaltar que FICH-FICUU, es una colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para traer a la ciudadanía eventos de mayor calidad con un gran ambiente familiar.

Para conocer más detalles sobre la programación completa del festival y otras actividades culturales, se invita al público a seguir las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua y del Gobierno Municipal.