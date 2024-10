Atraen "Chavela y sus mujeres" a más de cinco mil personas durante su show en El Palomar

El concierto homenaje “Chavela y sus mujeres”, que se llevó a cabo durante la noche de este jueves en el Parque El Palomar como parte de las actividades del Festival Internacional del Estado de Chihuahua (FICH) Edición Bicentenario, así como del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) convocó a más de 5 mil chihuahuenses, de acuerdo a estimaciones oficiales.

Las cantantes Eugenia León, Ely Guerra, Marisoul y María León se llevaron la noche de inicio de la recta final de las festividades chihuahuenses, emocionando al público asistente con un repertorio que incluyó una variada selección de temas de música mexicana que dieron fama internacional a la homenajeada.

Mención aparte merece la actuación de Ofelia Medina, quien emocionó y divirtió al público personificando a “La chamana” durante el evento, haciéndolo tan bien, que era imposible no hacer comparaciones con la original y era difícil apreciar alguna mínima diferencia entre ambas.

Acompañadas por Los Macorinos y el Mariachi Gama Mil, sin duda dos auténticas instituciones musicales de arraigo en nuestro país, las mencionadas intérpretes le dieron rienda suelta a sus voces entonando temas como “La llorona”, “La zandunga”, “En el último trago”, “Que te vaya Bonito” y “No volveré”, entre muchos otros.

No obstante, se trataba de recordar principalmente a la cantante tica, mexicana no por nacimiento ni por naturalización, sino porque le dio su regalada gana, no se pudo pasar por alto el tácito homenaje que se hizo a las plumas de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel, tan sólo por mencionar un par de los que fueron representados con sus canciones sobre el escenario.

Las cantantes fueron por supuesto aplaudidas durante sus intervenciones individuales, pero donde las ovacionaron fue cuando ejecutaban una melodía a dúo, cada quien imprimiendo, eso sí su peculiar estilo y haciendo cómplices a las cinco mil almas reunidas, a veces coreando los temas, a veces con un pícaro cambio en la letra.

Pero sin duda, los momentos en los que la emoción llegó a su máximo se dieron cuando las cuatro unieron voces y talentos para ejecutar un popurrí muy mexicano que sirvió para armar de nueva cuenta el gigantesco coro de cinco mil, mientras éste mismo disfrutaba de un show de pirotecnia que le dio un broche colorido al concierto.

Cabe recordar que todos los eventos del FICH y FICUU son gratuitos y no requieren boleto de acceso. Para consultar la correspondiente cartelera, visita las redes sociales del festival y de la Secretaría de Cultura, así como la página culturachihuahua.com/fich.