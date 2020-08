Baker Grace, la intérprete de Sadder Summer, el éxito del verano

Originaria de Nueva Jersey, Baker Grace, es una cantautora cuya sensibilidad le ha permitido conectar no solamente con el público de su país, sino lograr posicionarse en las principales listas de reproducción de la exigente audiencia mexicana.

“Soy una pensadora muy profunda a la que le gusta siempre saber todo acerca del mundo que la rodea y aprender lo más que pueda y usarlo para ayudar y reconectar con la gente”, dijo Grace en entrevista telefónica.

La actual situación de encierro le ha permitido a la intérprete encontrarse con el público mexicano, gracias al remix de la canción Sadder Summer, que la ha posicionado tres semanas consecutivas en el Shazam Trending mexicano.

“Esta canción es especial para mí, porque creo que tiene un significado muy importante que vino en un momento correcto, porque mucha gente está viviendo un verano triste y creo que es importante recordarle a esa gente que no todo tiene que ser perfecto para vivir un buen momento. También porque me ha colocado en la radio mexicana y es muy emocionante que me esté introduciendo a otro mundo, a otra cultura y estoy verdaderamente agradecida por ello”, aseguró Baker Grace.

Aunque este es el acercamiento más grande que la cantante ha tenido hasta el momento con la nación tricolor, no ha sido el primero, ya que anteriormente, unió su voz a la del intérprete mexicano Charlie Rodd en la canción, Contigo. “La escribimos durante la cuarentena y estuvimos trabajándola por zoom, Charlie es muy buena persona y nos llevamos increíble desde el inicio. Amo su música, su voz y su mensaje, fue genial cantar en español por primera vez, así que siempre recordaré esa colaboración y la tendré cerca de mi corazón”.

Estos días de encierro obligatorio por la actual pandemia, no han sido del todo malos para la artista, quien ha utilizado su tiempo para incrementar su creatividad, “He estado componiendo mucho y practicando para tocar mejor el piano, también me la he pasado escribiendo, tengo la fortuna de contar con un estudio en mi casa. Generalmente estoy leyendo, escribiendo y posteando, intentando buscar la manera de aprender de todo esto y ponerlo en mi música”, puntualizó Baker Grace.

Baker Grace estrenará el 28 de agosto su segundo EP en el que presentará temas producidos por Cautions Clay, quien ha trabajado con figuras de la talla de Taylor Swift, John Mayer, LP y Chance the Rapper. Otro de sus recientes proyectos es el lanzamiento de su sitio web en donde se acerca a sus fans a través de un blog, donde se puede comprar en preventa el vinilo de su segundo EP Yourz Truly.