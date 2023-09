Banda parralense representará a Chihuahua en festival nacional de rock y metal

Cinco músicos parralenses representarán a Chihuahua en el último “Battle for Hell" en la ciudad de Monterrey, la banda Behind the Burial tiene 12 años liderando la escena del rock-metal en el sur del estado y buscan pisar los escenarios del “Heaven and Hell Metal Fest 2023", para compartirlos con las agrupaciones de mas icónicas del género a nivel internacional.

El pasado fin de semana en la capital del estado, se llevó a cabo la competición estatal de bandas de metal “Battle for Hell" que reúne a agrupaciones de todos los municipios de Chihuahua pertenecientes al género musicalmente llamado metal o “Rock Pesado" para buscar una participación en los escenarios del evento internacional; “Heaven and Hell Metal Fest 2023”.

Foto: Cortesía | David Frias

El “Heaven and Hell Metal Fest 2023” es un evento que aglutina a las bandas más importantes del género rock y metal de todo el mundo y se constata como un festival internacional que se realiza año con año en México.

Músicos de la escena “Metalera” de Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y Chihuahua capital estuvieron participando para conseguir la última etapa, donde los integrantes de “Behind the Burial", lograron obtener un pase a la siguiente fase.

Cabe mencionar que esta siguiente etapa del evento se realizará en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde los parralenses se enfrentarán contra agrupaciones del género provenientes de todo el continente, donde se elegirán a las más votadas para compartir escena en el "Heaven and Hell Metal Fest 2023".

Foto: Cortesía | David Frias

Eduardo Lozano, baterista de la agrupación, comentó que es la primera vez que Parral destaca en esta escena musical de la música pesada que aún atrae a miles de personas.

Indicó que los integrantes de la banda, se dedican a diferentes profesiones además de dar la técnica en los instrumentos elegidos, por lo que tendrán que realizar actividades para reunir fondos y lograr participar en su sueño de trascender a nivel internacional.

Destacó que "Behind The Burial" se forma en el año 2012, componiendo solo temas originales de la banda, los cuales en la actualidad suman 20 canciones aproximadamente. La banda ha participado en diversos festivales alrededor del estado en ciudades como Juárez, Delicias, Chihuahua, Camargo, Meoqui y Aldama.

Sus integrantes refieren que, en sus inicios, participaron en el evento denominada "Chihuahua vive Juventud", destacando que han compartido escenario junto a bandas como Luzvel, Cathleen, Transmetal, Thell Barrio, entre otras bandas de renombre nacional e internacional.

Otro de los logros de los parralenses fue en el año 2019, donde participaron en el concurso "Vanz off The Vall", quedando en el onceavo lugar nacional.

La banda “Behind the Burial” está confirmada por los músicos; Eduardo Lozano (Eduardo Riyablo), baterista y coros; Daniel Barraza, guitarra y voz, José Villegas (José Burial); guitarra, Alan Hernández (Enaru), bajista y Jesús Villegas (Chuy); voces guturales y "screams".