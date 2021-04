Bárbara Mori está lista para contar su dolorosa infancia

Ha tenido que pasar mucho tiempo para que Bárbara Mori encuentre el valor de contar la historia de maltrato que vivió durante su infancia. Ahora que afina los detalles para dirigir su primera película, la actriz reflexiona sobre el proceso que ha sido volcar todas estas experiencias en un guion que ella misma escribió.

“Ha sido un proceso muy lindo porque es muy personal. Está tan inspirado en lo que viví en mi infancia que de alguna forma lo he ido transformando y trabajando a lo largo de estos años para poder tener la capacidad de contar esta historia que cuento desde el punto de vista de unas niñas”.

Para llegar a este punto, Bárbara Mori tuvo que pasar un proceso en el que enfrentó sus miedos y recuerdos más oscuros.

“Llevo muchos años sanando diferentes partes de mi infancia y hoy puedo estar lista para contarla. Cuando volteo y escribo desde mi infancia, lo vivo y lo atravieso desde un lugar amoroso donde nunca antes estuve. Y eso me permite contar esa historia, entrar a estos recovecos y tratar de construirlo lo más real posible”.

Para la actriz, las experiencias personales que enfrentó en su infancia son un estímulo para dar voz a todas las personas que de alguna manera se han enfrentando a esta misma situación durante su vida.

“Siento que pasó porque tenía que contar esta historia, que a lo mejor a través de ella la gente que está viviendo las circunstancias similares de violencia pueda verse retratadas ahí e inspirarse para hacer un cambio”.

Para levantar este proyecto, Bárbara Mori aplicará al estímulo fiscal de Eficine, “si me dicen que sí, igual y hasta me da tiempo de hacerla este año”, adelanta.

Por ahora, la actriz promociona su más reciente proyecto en cine: Todo lo invisible, una historia dirigida por Mariana Chenillo en la que interpreta a Amanda, una mujer que ayuda a su esposo a afrontar los retos de una ceguera que le ocurre después de un accidente automovilístico y que pondrá a prueba su relación y la vulnerabilidad humana de ambos.

“En un momento donde venimos de tanta pérdida, de enfrentarnos a nuevos cambios y formas de existir, llega esta película que, desde otro contexto, habla de esto, de cómo la vida cambia de la noche a la mañana y que a veces no valoramos el presente. Y cuando la vida nos cambia añoramos y extrañamos eso que teníamos antes”.

Este personaje le significó a Bárbara Mori una oportunidad para realizar un rol distinto como actriz, un objetivo que ha buscado cumplir desde que participó en cintas como El complot mongol o Cantinflas, con un corte menos comercial.

“Llevo muchos años de mi carrera queriendo hacer cine distinto. He tratado de hacer cosas diferentes, pero por alguna u otra razón no había tenido oportunidad de trabajar con directoras como Mariana que es diferente. Siempre he tenido una carrera donde he tratado de diversificarme para encontrar otros lugares dentro de mí como actriz, y seguir creciendo”, concluye.