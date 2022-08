Bárbara Torres hace su debut en melodrama de TV

Esta será su primera vez. Bárbara Torres hace su debut en el melodrama clásico Cabo, del productor José Alberto Güero Castro, cuyo tema principal estará a cargo de Cristian Castro, que que enmarca a la protagonista Bárbara de Regil en su apasionada relación amorosa.

La actriz y comediante Bárbara Torres, quien hará pareja con el primer actor Rafael Inclán sale de su zona de confort para adentrarse al drama y sufrir como la madre sustituta de Bárbara de Regil a quien cría; ambas son empleadas de una fonda, dice Torres en entrevista con El Sol de México, en alfombra roja que Telemundo Internacional organizó en México para apoyar a las telenovelas en la votación de la próxima entrega del Emmy Internacional.

“Mis escenas comúnmente serán a cuadro con Rafa Inclán, María Chacón y Barbarita de Regil, las tres nos verán trabajar de meseras, tomé cursos intensivos para saber charolear. La verdad esta divina la novela, esta será una nueva versión de Tú o nadie (que protagonizó Lucía Méndez). Nos dirige Salvador Garcini en locaciones y Fez Noriega en el foro”, adelantó la actriz conocida por su papel de Excelsa en La Familia P. Luche.

“Son geniales porque en las escenas que ya he grabado no he dicho ningún chiste, a diferencia de mis trabajos de actuación anteriores. Estoy en un receso como comediante para esta historia en la que me adentro al drama. Soy una mujer súper tierna, entrañable, cuido de Barbarita y María, soy como su mamá sustituta, las crío, las procuro.

“Estoy haciendo un personaje que nada tiene que ver conmigo, eso me encanta como reto y siendo dirigida por Garcini, es hermoso y un placer; te va guiando en el personaje, la verdad me gusta. Lucero Suárez en Enamorándome de Ramón me dio un personaje dramático pero salpicado de comedia. Este papel nuevo me representa algo entrañable, emotivo”.

Sobre otros proyectos, dijo que concluyó el rodaje de la nueva película Chat familiar al lado de Diego Klein. “Es un filme de comedia donde encarnó a la mamá de Diego Klein, que lo tuve a los 15 años de edad. La trama es divertidísima. La temática es sobre lo que sucede en las familias con los chats que tenemos todos y nunca falta un integrante de la familia que hace un comentario nocivo de alguien y que se sale del chat y hay que buscarla para que se reintegre, o el primo desubicado, el otro que hizo otro comentario y no le gustó.

“Todo funciona alrededor del chat y precisamente en una atmósfera de una boda. A través de mi personaje se hace una crítica social a las personas que discriminan, que no tienen tolerancia, esto a partir de la comedia, me encantó. No es un personaje que sea como efímero. Es su idea por lo que luchamos todos la inclusión, tolerancia, empatía. Es muy importante que cuando se estrene que la gente la vea y se dé cuenta de los distintos comportamientos, para ser una mejor sociedad”, describió Bárbara Torres.