¿Belinda y 'El Profesor' de La Casa de Papel estrenan romance? Foto desata rumores 

Luego de que Belinda hizo el anuncio de su mudanza a España, la cantante ha iniciado con nuevos proyectos en aquel país, así como también quizás sea una forma para renovarse en todo sentido, fans de la cantante y actriz aún hoy se preguntan si ya olvidó a Nodal.

Sus planes de tener un nuevo comienzo en otro país le ha traído nuevas oportunidades laborales en el ámbito artístico, sin embargo sus fans aseguran que ya tiene un nuevo amor.

Durante la entrega de los Premios Platino 2022 se especuló la posibilidad de que la joven artista tenga un romance con Álvaro Morte, quien interpretó el personaje de “El Profesor” en “La Casa de Papel”.

Este rumor empezó a circular luego de que ambos fueran vistos juntos y muy cariñosos.

Belinda hace declaraciones durante la premiación

A la llegada de Belinda a la alfombra durante el arranque de los Premios Platino 2022 la prensa aprovechó para hacerle preguntas sobre su relación con Nodal, y es que la actriz y cantante declaró lo siguiente:

“Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas, la vida es hermosa, te llena de sorpresas y ésta es una de ellas”.

Convivencia en los Premios Platino 2022

Esta declaración abrió dudas sobre su vida sentimental, sin embargo también el actor español que que le dio vida al personaje de "El Profesor", se mostró cómodo y muy feliz caminando tomando el brazo de la cantante.

Ambas celebridades estuvieron juntos en este encuentro debido a que entregarán un premio, sin embargo, causó controversia las risas, convivencias y las publicaciones de ambos en redes sociales, aún y cuando los dos son muy reservados con su vida personal.

Sin embargo, ninguno de las dos celebridades han declarado algo respecto al rumor.

Álvaro Morte y Belinda compartieron en Instagram los momentos de la premiación juntos / Foto: Instagram @vicentegtz

Rumores desatan memes

Los cibernautas no se dejaron esperar para hacer bromas y memes, algunos de ellos mencionaron que la autora de Luz sin gravedad iba tras la reserva del oro, otros hicieron burla sobre como Belinda podría enseñarle a vaciar una cuenta bancaria entre otros.