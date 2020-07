Benny Ibarra se sube al barco

¿Por qué un hombre de principios del siglo XX, con la posibilidad de desembarcar en cualquier puerto del mundo, nunca lo hace? Benny Ibarra tiene la respuesta en el monólogo “Novecento”, este sábado 25 de julio a las 18:00 horas, única función en línea.

“Imagínate que un tipo, entre las dos guerras mundiales, vive todas estas aventuras en un barco y decide no bajar de él, se autoconfina toda su vida”, explicó el actor y cantante.

“Pero en este confinamiento aprendes de ti mismo, de las cosas que quieres descubrir con los años que te queden de vida. Todos tenemos ganas de salir y comernos el mundo, ser más tolerantes, cuidarnos más, es de mucha reflexión. Y Alessandro Baricco resume esto en un monólogo que dirige Mauricio García Lozano”, indicó.

Benny consideró el teatro online una nueva forma de entretenimiento, “si bien los actores, productores, gente de teatro y shows en vivo extrañan la reacción, la vibra, la energía de la gente, eso es irremplazable, esta es una nueva realidad, una manera de llegar a muchísimas personas simultáneamente y tanto creativos y productores, como la audiencia, tenemos que ir puliendo la forma de hacer teatro a través de este medio”, advirtió.

En este sentido, reveló que se ha propuesto no abandonar el teatro nunca más, “seguiré creciendo, porque creo que en este rubro sí me faltan muchas vueltas al sol haciendo buen teatro, pero sí me gustaría generar algo original”.

Igualmente, sugirió reeducarnos en cuestiones como ahorrar, cuidarnos más, reestructurar esta cultura del consumismo, no lamentarse “por qué no fui a ver a Benny cuando tuve oportunidad. Esto debe alertarnos a vivir el presente, no procrastinar, no dejar las cosas para después, valorar el aquí y ahora”.

Adquiere tu liga ingresando a www.lateatrería.com. Es una obra para toda la familia.

