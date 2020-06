Brenda Catalán lleva a México en la piel

Dios estaba de buenas cuando creó México, es la frase favorita de Brenda Catalán, quien este sábado reestrena su programa “¿Dónde es?”, por a+, a las 16:00 horas.

“Nos dio las Barrancas del Cobre, el Cañón del Sumidero, las Islas Marietas, prácticamente nueve de los 11 climas que hay en el mundo, somos un país vasto, lleno de tradiciones, olores, sabores, lo tenemos todo”, dijo a Gossip la conductora acapulqueña.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECETA LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

“Cada lugar que he conocido es maravilloso, no podría decir uno en especial, estoy enamorada de mi país, soy como las mamás, todos mis hijos son iguales”, aclaró.

Brenda te lleva a recorrer diferentes lugares en todo México, promocionando el turismo nacional, para que la gente se enamore como ella.

“Es una forma de ayudarnos como sociedad, cuando apoyas el turismo, comes en el restaurante del centro, compras artesanías, pruebas un poquito de la gastronomía de cada estado. Es justamente para eso, promover lo que nos identifica como mexicanos, las costumbres, tradiciones, gastronomía, para conocer más tu país”, afirmó.

“Aún no tenemos programas de Chihuahua, pero sin duda vamos la segunda temporada que estamos organizando para octubre. Me encanta esa alegría que tienen en el estado grande”, comentó, recordando divertida la vez que le dieron a probar una paleta de sotol y después ya no podía ni hablar.

Brenda consideró que la forma de hacer turismo ya no será como antes, “no te puedes alejar tanto de tu lugar de residencia, además la parte económica está afectada, es preferible viajar cerca y qué mejor que en nuestro país”, dijo, agradecida de llevar el estandarte de México en la piel.

“Gracias al éxito que tuvo esta primera temporada la vamos a retransmitir, para que tengan la oportunidad de volverla a ver”, indicó.

Invitó a seguirla por Facebook e Instagram y sugerirle lugares para visitar, así como no perderse el programa, “para que toda la familia se reúna el sábado felizmente, que se abra un sotolito, o una cerveza artesanal y disfrute”.

“Tenemos tantas cosas que conocer desde Baja California hasta Quintana Roo. Estamos en el momento exacto para viajar por nuestro país y ayudar a la economía, apoyando el turismo nacional”.

Te puede interesar: