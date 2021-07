Busca chihuahuense coronarse como Miss US Latina

Leslie Ramírez, originaria de Santa Bárbara, municipio del estado de Chihuahua, a sus 22 años de edad está concursando en el certamen de belleza Miss US Latina, representando al estado de Kansas, título que será disputado por 44 jóvenes latinas representantes de los distintos estados del país vecino, mismo que se llevará a cabo el 8 de agosto en Miami, Florida.

En una entrevista realizada, a través de esta casa editorial el Sol de Parral, con la joven santabarbarina Leslie Ramírez, quien desde hace 20 años se mudó al estado de Kansas situado en el país de Estados Unidos, entre suspiros y agradecimiento por el apoyo que ha recibido de todas las personas y que la han impulsado para continuar firme por sus ideales.

Declaró la entrevistada “desde los dos años me mude al estado de Kansas, pero mi corazón siempre ha estado en Chihuahua y Santa Bárbara, los cuales he representado con mucho honor, el hecho de participar en el certamen de belleza es para mí una experiencia muy satisfactoria porque a pesar de que no vivo allá, tengo el apoyo de las personas”.

Indicó que desde el 2019 comenzó a incursionar en los certámenes de belleza, siendo el primero de sus logros ya que obtuvo el título de la ciudad, donde posteriormente concurso a nivel estatal, obteniendo el título, es por ello que ahora se prepara para concursar a nivel nacional para lograr el título de Miss US Latina.

Leslie Ramírez detalló “mis palabras de aliento para todas aquellas jóvenes que desean incursionar en los certamen de belleza es que siempre sean ustedes mismas, ningún sueño es pequeño, siempre vayan por más, den todo de ustedes, no importan las circunstancias”.

Argumentó que hoy en día los concursos de belleza no se enfocan tanto en el físico, sino en lo que la joven puede hacer por su comunidad, el cambio que puede realizar, ya que como destacó hay más oportunidades y sobre todo más personas dispuestas apoyar un sueño.