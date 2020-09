Caballeros Cantan dan gran concierto

El ensamble vocal Caballeros Cantan, integrado por Agustín Arana, Chao, Ricardo Crespo, Manuel Landeta y Lisardo, dio el domingo un concierto en vivo vía streaming en el Pepsi Center WTC de CDMX, como parte de la iniciativa de Reactivación del Entretenimiento y la Música en México (REMM).

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

El encargado de abrir fue el cantante cubano Danny Centelles interpretando “Me dediqué a perderte” de Alejandro Fernández y “Yo no sé mañana” de Luis Enrique.

Terminada su intervención se vio a los caballeros haciendo su ritual de buena suerte antes de subir al escenario y con la versión en español de “I will survive” (Yo viviré), comenzar un dinámico show, que tuvo varios cambios de vestuario, una súper producción y el acompañamiento de talentosos músicos.

Fue Agustín quien dio la bienvenida y las “gracias a quienes nos reciben desde sus casas para cantarles con el corazón”, dijo.

“Por el momento esta es la forma en que podemos estar más cerca de ustedes, pero esperamos estar de manera presencial muy pronto cantándoles cara a cara, cachete con cachete”, bromeó Lisardo.

La música continuó haciendo un recorrido por los temas más populares de diferentes géneros que han sido grandes éxitos en los últimos tiempos, como “Mientes” de Camila, “Usted se me llevó la vida” de Alexander Pires, “Tú de qué vas” de Franco de Vita, “El perdedor” de Enrique Iglesias, “La vida caminaba sola” de Emmanuel, “Nunca voy a olvidarte” de Bronco, entre muchos otros.

Además de un espectacular medley de The Beatles, con excelentes arreglos de “Imagine” (instrumental), “Yesterday”, “Let it be”, “All you need is love”, “Yellow submarine” y “Hey jude”.

Luego de un popurrí grupero, Chao, Ricardo, Lizardo, Agustín y Manuel mostraron sus mejores pasos replicando la coreografía de “Claridad” de Menudo, iniciando un mix pop que incluyó “Te lo dije cantando” de Alejandro Fernández, “El perdón” y “Bailando” de Enrique Iglesias, “Es mejor así” de Cristian Castro, “Despacito” de Luis Fonsi y otras más, para terminar “sintiéndose vivos” con el tema de Emmanuel.

Te recomendamos:

Ráfagas --Chihuahua, sin apoyo federal --Los vencedores del desierto --Collado y Operación Safiro

Local Baja 30% producción de oro en Chihuahua

Local En cinco meses de contingencia se disparó 93% la violencia vs mujeres