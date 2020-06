Callejo canta a las “mamacitas”

Como un romántico depresivo se autodefine Carlos González Callejo, conocido en el medio por su apellido materno. Pero no hay por qué alarmarse, “suena muy duro, pero es más por la música”, aclaró el cantante a Gossip.

“(Aunque) soy muy alegre, siempre me salen cosas tristes, o despecho, ya lo adopté. Me gusta hacer de todo, me encantan las baladas, ese feeling, toda mi música es romántica”, explicó.

En contraste, Callejo estrenó hace unas semanas “Mamacita”, en colaboración con Flyboyz: dos productores y un compositor y rapero.

“Está muy cool la combinación: su estilo que es más de calle, con el mío más romántico, una gran fusión de talentos. Yo también hago reggaetón, pero mis letras son generalmente más pop”.

Desde casa, Callejo ha estado escribiendo, compuso una balada que le encantó sobre un amor incondicional, increíble, uno en un millón; también escribió de desamor, pero nada inspirado en la cuarentena.

Y para distraerse, ha intentado hacer ejercicio de vez en cuando, juega Xbox, o ve una película o serie.

“Está cañón y todavía quedan un par de meses, porque con eso de que ya están abriendo negocios, el pico de contagio va a ser el 27 de junio, no creo que dure tan poquito, se va a alargar un rato aquí en México”, advirtió.

Y es que la situación echó por tierra shows que iba a dar en Guadalajara, Puebla y cuatro más. Pero afortunadamente ya tiene apalabradas 12 fechas más para cuando den luz verde.

“Va a estar interesante el regreso, gracias a Dios tenía mucha música grabada, ya estoy escogiendo canciones que había planeado sacar y tengo prácticamente material para todo el año. Por ese lado estoy tranquilo y ando escribiendo para más artistas”, manifestó.

Callejo está ansioso por meterse al estudio a grabar, porque la música lo hace muy feliz; dar un tour por México y venir a Chihuahua “Por supuesto, estaría buenísimo, nunca he ido, feliz de ir a cantar. Ya fui como a 17 estados o más, me encantaría tacharlos todos de mi lista”, dijo.

