Cantante Mando se forja un “nombre”

La música le atrajo a Mando desde muy niño y supo que era lo que quería hacer, pero específicamente dónde iba a estar en este momento decidió dejárselo al tiempo y al trabajo, esto dijo a Gossip el cantante regio, quien estrenó en febrero su sencillo “Mi nombre”.

“Es una canción que sigue esa línea musical que he manejado durante un par de años, una balada que me habían estado pidiendo hace tiempo, pero sentía que no tenía bien definido el sonido característico”, declaró.

Y es que también le gusta mucho el ritmo y ha estado haciendo mezclas, porque sentía que no se afianzaba bien su identidad en las baladas y ahora “Mi nombre” es exactamente lo que había imaginado.

Este año, Mando se enfrentó al “monstruo” de la Quinta Vergara en Viña del Mar, “una experiencia increíble, nunca lo voy a olvidar, estuve documentando todo lo que iba pasando en mi canal de YouTube, Pu & Mando Show, donde mostramos al público lo que pasa detrás de cámaras, todos los miércoles a las 18:00 horas”.

También se ha presentado en el Zócalo de CDMX y en otros emblemáticos recintos donde han cantado artistas de renombre, “ha sido un honor y estoy agradecido por hacer esto que me apasiona”.

Mando tuvo que cancelar la gira que tenía programada y quedarse en casa, pero espera que la normalidad vuelva pronto para seguir haciendo shows y retomar sus planes.

“Por el momento compartiré en redes sociales toda la música nueva que estoy haciendo y estaré en el estudio escribiendo muchísimo”.

¿Y qué sigue? “Reinventarme, seguir haciendo música, seguir activo, ir reaccionando conforme a lo que vaya sucediendo”, respondió.

Mando recuerda con cariño su visita a Chihuahua hace cinco años y manifestó sus ganas de volver, “tengo muchos amigos y familia, espero que sea pronto. Agradezco el cariño del público, es una de las ciudades que desde el principio apoyaron mi carrera y recibieron muy bien el proyecto, eso nunca se me olvida”.

Y se despidió deseando “que todo mundo esté muy bien, en su casa, y quienes tienen que salir a trabajar se cuiden mucho”.

