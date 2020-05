Cantante Moyo te “quiere bien”

Tres cosas quiere hacer Moyo cuando regrese la normalidad: primero, muere por comerse unos tacos al pastor, lo vuelven loco; luego, presentar oficialmente su primer sencillo “Quererte bien”, que estrenó el 7 de mayo en YouTube.

“Para no dejarlo en virtual, sería un evento más chico que el que había planeado, que vean quién es Moyo y cantarles, para que se lo aprendan, es muy romántico, para dedicar a cualquier persona, una canción muy bonita y las que siguen también son del mismo estilo”, dijo a Gossip el cantante de 24 años, añadiendo que el tercero es ir a comer a Coyoacán.

Este último año le ha ido bastante bien, “creciendo muchísimo, es trabajo constante, todos los días estoy presente en redes sociales, sacando un pedacito de cóver o algo que a la gente le interese y le guste, una foto, una canción, una encuesta para ver si quieren que haga algo especial”, comentó.

Moyo toca el piano desde los siete años, pero había dejado la música de lado para estudiar administración, sin embargo su camino empezó a “orillarse” de nuevo a la música cuando le ofrecieron en agosto de 2019 un proyecto en el Lunario y decidió seguir su sueño.

“Para mi mamá fue un golpe muy fuerte, a nada de acabar la carrera, pero sabía de mi pasión por la música y me apoyó, sólo me advirtió: vas por todo, a lo grande. He logrado mucho gracias a ella, es incondicional”, dijo con orgullo.

Define su música como “muy cursi y rica a la vez, algunas bailables, es lo que más escucho. Ahorita sólo tengo esta letra, pero hay otras en papel, muy románticas, también hay balada, va por ese camino”, comentó.

Al principio fue muy difícil para Moyo quedarse en casa y cortar todo vínculo social, pero se fue mentalizando, dejó el sillón frente a la tele y empezó a ver tutoriales de guitarra, está por terminar una canción y combate el estrés tocando batería eléctrica.

“Ya no sufro tanto el encierro como antes, todavía hay momentos, pero trato de hacer lo que me gusta para sobrellevarlo”, reveló.

“Revisen mis redes: Moyo Música en Facebook, Instagram, YouTube, si les gusta, lo espero de corazón, estaría increíble que me sigan y estén pendientes de lo que vamos a sacar, va a estar muy padre, tenemos muchas sorpresas”.

