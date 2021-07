Carlos Gallegos presentó ensayo literario “El Champion”

Este día se llevó a cabo la presentación del libro “El Champion” en el Museo Casa Chihuahua, de la autoría de Carlos Gallegos Pérez, siendo su obra número 28 que da a conocer a sus lectores el deliciense.

Se trata de un ensayo literario, una crónica de la vida de Federico Flores Mata, una de las figuras más emblemáticas del deporte chihuahuense, que se encubrió en el gusto de la afición y fue reconocido como el seguidor número uno de los Dorados de Chihuahua en varias disciplinas, sobre todo en basquetbol, beisbol y boxeo.

Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

La literatura deportiva es un género escaso no solamente en México, sino en todo el mundo, no obstante la riqueza que contiene, tanto en hazañas como en exponentes han convertido el deporte en una de las máximas diversiones no solamente de nuestros tiempos, sino de toda la historia de la humanidad.

Carlos Gallegos Pérez es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Chihuahua.





Ha fungido como funcionario público en los tres niveles de gobierno, ha sido columnista político y articulista en periódicos y revistas estatales y nacionales, catedrático de la UACh, director del periódico digital elpionero.com y fundador y coordinador de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente es presidente de la Comisión de Estudios Históricos de Delicias, AC.

DATO:

A través de sus renglones, de sus páginas de texto y fotos, el autor perpetúa la memoria del Champion, inmortalizando su entrega a la causa dorada.