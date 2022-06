Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez podrían convertirse en padres pronto

El pasado 7 de mayo la conductora Cynthia Rodríguez se despidió del programa ‘Venga la Alegría’, y tomará un descanso de por lo menos tres meses, luego de que se difundiera esta noticia, surgieron varios rumores, el más popular decía que ella se fue porque el ofrecieron un contrato en Televisa, no obstante, la razones serían otras.

Una persona cercana a ella y a su pareja el cantante Carlos Rivera, aseguró que ella se ausentará para cumplir con su objetivo de ser madre, y es que, a finales del 2021, durante una emisión especial del matutito de TV Azteca, ella precisó que uno de sus deseos más grandes es tener un hijo, por eso buscaría la manera de hacerlo durante el 2022.

“Quiero hacer una petición muy especial, tengo una familia hermosa. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo por ser una buena hermana e hija, creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año, ¿me puedes traer un bebé? Creo que ahora sí estoy lista para formar una familia”, dijo Cynthia.

Por su parte, el pasado mes de febrero el intérprete de 36 años comentó en una entrevista con los medios que igual está muy ilusionado: “El ser papá también es mi sueño, el nuestro, lo deseamos con todas nuestras ganas, cuando Dios quiera, más que cualquier otra cosa, incluso artística, ser papá es un sueño de vida”.

LOS PLANES DE CYNTHIA Y CARLOS

Fue así, que hace unos días el conocido de los novios, que se mantuvo en el anonimato, contó que ellos tienen pensado irse a Europa un par de años, y es que Carlos Rivera estará grabando un disco en España que espera estrenar a finales del 2022, razón por la que Cynthia se mudó con él.

En ese país ambos intentarán tener un hijo, primero será de manera natural, pero podrían enfrentarse a algunos problemas, ya que todo parece indicar que la presentadora de televisión ha tenido ciertos inconvenientes para conseguirlo.

Si las cosas continúan de esta forma, se someterán a un proceso de fertilización, que consistirá en tomar hormonas.

El informante destacó que la también cantante se ha realizado varios estudios para saber que necesita para convertirse madre, y es que ella espera cumplirlo pronto, principalmente porque todos sus hermanos ya son padres.

Por tal razón, el actor originario de Tlaxcala, ha estado trabajando arduamente durante los últimos meses, y es que tiene el objetivo de ahorrar suficiente dinero para tomar un largo descanso y estar con su pareja, para que alcancen los planes de formar una familia.

Con información de El Sol de Puebla